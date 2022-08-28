中国陕西商贩因卖四元不合格芹菜 被罚1.3万元

中国陕西榆林市一家粮油蔬菜店因售卖价值20元（人民币，下同，约4.05新元）、但不符合食品安全标准的芹菜，被重罚6.6万元（1.34万新元）。

据每日经济新闻报道，这家粮油蔬菜店的经营者罗某夫妇在去年10月购进七斤芹菜后，当地市场监管部门便提取两斤进行抽样检查；结果显示，这批芹菜检验不合格。

罗某表示，当被告知芹菜检验不合格后，市场监管部门曾要求他提供进货的票据，但有关票据早已被他弄丢，找不到了。

据报道，这批检验不合格的七斤芹菜中，除了两斤用于抽样检查，剩余的五斤，罗某夫妇俩已经以每斤4元价格售出。

根据处罚决定书认定，因这批芹菜已售出，无购买者信息无法召回，罗某夫妇不能提供供货方许可证明及票据，不能如实说明进货来源，未履行进货查验义务。同时，涉嫌经营超过食品安全标准限量食品的行为， 违反了食品安全法相关规定。因此，他们被处以6.6万元的罚款。

这项消息经媒体报道后在网上引发许多网民讨论，甚至一度登上微博热搜。

有网民表示愤懑疑惑，“这个确实是处罚过当了”，“值20元的东西翻了多少倍”，“农副产品市场管理是执法还是创收？”。但也有网民认同执法单位的做法，强调“这才是对人民安全真正的负责”。