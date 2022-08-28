政协副主席万钢：中国新能源汽车区域发展不均衡

中国全国政协副主席万钢说，中国新能源汽车的区域发展不均衡，产业链供应链出现断点和堵点。

据澎湃新闻报道，也是中国科协主席的万钢星期六（8月27日）在世界新能源汽车大会上认为，受多重因素影响，新能源汽车产业链供应链出现了一些断点和堵点。锂、钴、镍价格猛涨、供应不足，芯片短缺的局面还未完全缓解。如何实现稳价保供，促进产业链的供应畅通，将成为全社会的关注热点。

他指出，与新能源汽车高速增长的态势相比，充电站、换电站、家庭网络、车路协同的基础设施的建设仍然显得相对落后。新能源汽车的区域发展不均衡，目前主要还是在中国东部和南部大部分领域，广袤的东北和西北发展还远远不足。

对于汽车产业链供应链正面临的一些问题，万钢提议共同加强电池材料资源开采、提炼技术创新，镍、锂等大宗商品交易管理领域合作，保持供应链安全稳定。同时，当锂价格和镍价格快速增长的同时，也为回收电池材料资源提供了机遇，要共同推进电池材料资源回收利用的新技术、新模式的研发推广，提升产业链资源回收利用的水平。

万钢也呼吁全球汽车产业进一步加强全球合作，构建可持续的汽车产业链供应链，不断推动国际汽车产业碳排放政策标准体系协同发展，共同构建全球汽车产业绿色、低碳、可持续发展新生态。