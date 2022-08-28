解放军东部战区：随时做好挫败任何挑衅准备

对于美国两艘巡洋舰过航台湾海峡，中国解放军东部战区发文强调东部战区部队保持高度戒备，“随时做好挫败任何挑衅准备”。

据解放军东部战区微信公号消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校也指出，美国“安提坦”号以及“钱斯洛斯维尔”号巡洋舰星期日（8月28日）过航台湾海峡是“公开炒作”的行为。他并说，东部战区对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。

另据彭博社，美国第七舰队司令发布声明证实了美国海军两艘巡洋舰星期日穿越台湾海峡的消息，并称这一水域“根据国际法拥有公海航行和飞行自由”。

根据声明，“安提坦”号以及“钱斯洛斯维尔”号巡洋舰在执行穿越台湾海峡的任务。美国第七舰队司令说：“美军巡洋舰通过台湾海峡，彰显了美国对印度太平洋自由开放的承诺，”

这是美国众议院议长佩洛西8月初访问台湾，导致台海局势急剧升温以来，美国首次在台海展开此类行动。

美国早在8月中旬曾表明，美军将在未来数周通过台湾海峡进行标准空中与海上通行，执行航行自由。当时，中国外交部发言人作出回应时警告美国“不要轻举妄动，不要制造更大的危机”。

佩洛西8月初率领国会代表团访台引发北京不满，让台海局势和美中关系升温。中国解放军在佩洛西离开后对台湾实施大规模“锁岛”演训，并宣布制裁佩洛西与她的家人、取消或暂停中美之间的八项沟通机制和合作。