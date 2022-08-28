朱立伦肯定夏立言访中国大陆很有勇气

台湾在野国民党主席朱立伦强调，爱台湾就必须要亲美、友日、和陆，并肯定副主席夏立言率团访问中国大陆，认为访问团很有勇气的，也很有决心。

据国民党官网提供的演讲稿，朱立伦星期天（8月28日）在国民党全代会上说，美国是民主自由的最重要的领导者，“我们要回到美国，亲美本来就是国民党的立场，我们有需要知日友日，友日也是我们既定的政策，更重要我们在两岸关系上要能交流、对话，而不是如同民进党每天交恶、对抗”。他强调，“亲美、友日、和陆”政策绝对要继续推动，继续执行。

朱立伦强调，回顾过去、面对未来，一定要永远捍卫“中华民国”，维护台湾的民主自由，同时要坚定地确保区域和平，这也是国民党最重要的历史任务。

他说，在中国大陆的台湾人过去将近三年，因为疫情和两岸气氛，“没有人管他们，如同弃儿一样，遇到问题需要解决”。

朱立伦也说，当两岸关系恶化，甚至有可能终止ECFA（海峡两岸经济合作架构协议）的时候，受害最深的一定是台湾中小企业、一定是农渔民们，更何况两岸如果严重对立，战争的风险，没有一位能逃得过。

在夏立言率团访陆一事方面，朱立伦说：“我们冒着对民进党不做事、只会抹红、只会抹黑的风险，夏立言副主席坚持去做对的事情，我们可以当面表达台湾对军演的不满跟忧虑，但我们也希望解决我们台生、台胞、台商的问题，能够化解ECFA终止的危机，也希望缓和两岸对立。”

朱立伦坦言，知道夏立言此举会产生不同意见，会有反弹，“但国民党就是要坚持做对的事情，最困难的时候，我们要坚持我们对的事情，就是爱台湾，我们必须亲美友日和陆，一起来做。”

在年底地方选举方面，朱立伦强调，除了正蓝人士之外，还要让更多中间选民、年轻选民认同国民党。