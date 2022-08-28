山东滨州银保监分局原副局长燕钦峰被双开

中国山东滨州银保监分局原党委委员、副局长燕钦峰因严重违纪违法，被开除中共党籍和公职（简称双开）。

据中国银保监会消息，通报说，燕钦峰涉及多种违纪违法问题，其中包括插手干预被监管机构人事安排；违反廉洁纪律，违规持有被监管机构非上市股份，利用职务之便向企业出借资金获取高额回报等。

同时，他违反工作纪律，干预银行机构贷款审批；利用职务便利和职权影响，为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪；以转贷牟利为目的，将其银行贷款出借给他人，涉嫌高利转贷犯罪。

通报就此指出，燕钦峰与被监管机构“亲”“清”不分，“靠监管吃监管”，滥用监管权力谋取私利，严重损害监管形象和监管权威。

“燕钦峰严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿罪、高利转贷罪，性质严重，影响恶劣。”

通报最后强调，依据规定，经山东银保监局党委研究决定，给予燕钦峰双开处分，收缴其违纪违法所得，并移送检察机关审查起诉。

公开资料显示，今年50岁的燕钦峰，山东广饶人。他一直都在滨州工作，曾担任滨州银监分局监管二科办事员、副科长，沾化监管办事处主任、办公室（党委办公室）主任等职。

从2019年8月起，燕钦峰出任滨州银保监分局党委委员、副局长，直到今年3月才被免职。