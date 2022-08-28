马兴瑞：新疆天山南北处处呈现一派安定祥和

外界尤其是西方国家经常批评新疆人权状况，但新疆党委书记马兴瑞表示，当前的新疆社会大局稳定、人民安居乐业，并形容新疆“天山南北处处呈现一派安定祥和、蓬勃发展的新气象”。

据中新社报道，担任新疆党委书记不到一年的马兴瑞，于星期六（8月27日）在乌鲁木齐举行的一场新闻发布会作出上述表示。

新闻发布会上，马兴瑞也从多方面介绍了中共十八大以来新疆改革发展稳定情况。他说，新疆展开反恐怖主义和去极端化斗争，坚持严打方针，始终保持对“三股势力”严打高压态势不动摇，扎实推进反恐维稳法治化常态化专业化，扭转了暴恐活动多发频发的局面，实现了各族民众对平安稳定的渴望与期盼。

他也说，新疆在这十年间推动各民族团结进步、宗教健康发展，形成了安定团结的好局面。深入开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，新疆各级干部职工与各族基层民众结对认亲，办了许多得民心、顺民意的好事实事。

例如，创建全国民族团结进步示范区、示范单位81个，建成互嵌式居住的村（社区）4783个、小区9223个。

据马兴瑞介绍，新疆在过去十年推动了高质量发展，经济实力显著增强。2021年，新疆地区生产总值接近1.6万亿元（人民币，下同，约3200亿新元），较2012年的0.74万亿元翻了一番。

同时，新疆着力夯实发展基础，铁路营业里程达到8768公里，和若铁路开通运营、世界首个沙漠铁路环线贯通。公路通车总里程达到21.73万公里、所有地州市迈入高速公路时代。民用机场总数达到24个，数量居中国第一。

马兴瑞说：“十年来，党中央在财政转移支付、重大项目建设、特殊优惠政策等方面给予新疆巨大支持，19个援疆省市倾力支援、无私援助，中央有关企业和社会各界给予了大力帮助和支持，充分彰显了中国特色社会主义制度优势，有力助推了新疆经济社会高质量发展。”