中国公司业绩半年考进入关键期 投资者信心脆弱“重忧不重喜”

中国上市公司的这个业绩期让投资者有点烦恼。

据彭博社报道，尽管中国新能源电池龙头宁德时代的业绩超出市场预期，但公布后当日股价下跌近6%。运动鞋生产商特步国际在披露了比预喜更好的业绩之后，股价在香港一度重挫16%。短视频公司快手公布二季度营收超过预估，第二天也在恒生科技指数中跌幅居前。

在6月末进行的彭博市场调查中，多数机构即认为中国上市公司的盈利增速在二季度触底。然而两个月过后，面对全国不断暴发的冠病疫情和房地产行业的危机持续，市场对中国经济的担忧有增无减。相比上半年的盈利数字，投资者更关注经济对未来企业经营的潜在影响，从半年报里捕捉到的任何风险迹象都可能成为他们抛售的理由。

“从现有经济数据看，很难说三季度业绩会环比提升”，深圳市前海建泓时代资产管理投资总监赵媛媛说。“市场情绪脆弱的原因，可能是因为感觉到经济刺激政策的作用比较有限。”

针对宁德时代，分析认为其半年报显示毛利率快速下滑，市场担忧行业后续面临原料价格居高不下、营收或将降速。对于特步，由于疫情和海外物流的延迟造成产品库存增加，市场认为会影响现金流。但面对快手下跌，分析师只能以“获利回吐”来解释脆弱的情绪了。

事实上，上述几家业绩亮眼的公司只是本次业绩期中的“少数派”。彭博数据显示，在MSCI中国指数成分股中，有265家公司有分析师盈利预测且已公布业绩。其中，第二季度盈利低于预测的占比约56%，超过一半。

另外根据彭博汇总，目有已有约2800家A股公司披露二季度业绩，整体盈利增速为9.7%，较去年同期的34%增速大幅放缓。

追踪较大市值股票的沪深300指数自上海疫情解封后有过一段回升，但自7月初开始又进入易跌难涨模式。该指数今年以来下跌近17%，迈向四年来的最大年度跌幅。

中国公布的7月经济数据低于预期，经济学家预计未来可能进一步放缓。尽管中国央行在早前意外降息以应对融资需求乏力，中国国务院常务会议本周也宣布将实施19项接续政策以拉动经济，但投资者信心的修复仍有待政策的实际效果显现。

国海证券在报告中指出，市场调整的根源在于对经济悲观的预期，这一悲观预期在经历了点状疫情、地产冲击以及高温限电之后来到高潮。报告也说，但在降息之后，稳地产政策组合拳开始发力，且随着疫情和高温形势缓解，经济有望修复，后续关注“金九银十”高频经济数据的验证。