港教育局长：新学年推出新教师专业操守守则

香港教育局局长蔡若莲说，将于今年底推出新的教师专业操守守则，并期望向更专业及实际可行的方向制订。

据香港中通社报道，蔡若莲星期日（8月28日）在一档电视节目中公开表示，教师言传身教对学生有很大影响。同时，她认为教师的表现不仅限于课堂内，课堂以外、甚至是在社交媒体，都不可以散播仇恨、欺凌的言论。

蔡若莲也说，从本学年起，香港公营学校新聘的编制职位教师已经要通过基本法测试；而下个学年起，教育局会向公务员事务局看齐，在测试中加入香港国安法元素。往后再按需要，考虑扩展至其他学校。

在2019年爆发举世瞩目的反修例抗争中，香港有不少教师和学生都投入参与，当中许多人还因涉嫌参与暴力活动等被捕，引发外界一再检视香港的教育品质和问题。

在这背景下，蔡若莲认为教育没有最好，只有更好，并强调将加强学生历史、文化传承和价值观教育等，同时培养学生的守法意识及同理心，以免他们受网络罪案、假消息和偏颇新闻等影响。

另一方面，学校开学在即，一度放缓的香港冠病疫情却逐步升温。蔡若莲说，已就这个情况采取行动，包括通知各个学校，新学年将以维持半日面授课堂为基础，并视乎疫情发展，再决定全日面授和课外活动的安排。

据报道，香港每日新增病例已从本月中的4000多例，攀升至星期六（27日）的8457起，增幅近一倍左右。