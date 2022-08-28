重庆发生林火 大批志愿者骑电单车支援灭火行动

中国重庆本月因持续高温发生山火，经各方共同努力，明火已全部扑灭。除了消防员到场灭火之外，也有大批骑着摩多单车运送不同物资的志愿者上前支援。

综合新华社、中新社和《新京报》报道，中国自8月9日以来出现罕见的极端高温天气，重庆市北碚、巴南、大足、长寿、江津等地先后发生多起森林火灾。

在北碚缙云山，骑士们顶着40摄氏度的高温，颠簸在崎岖的山林小路，一个又一个摩托车骑手，把油门踩到底，不顾自身安危，第一时间赶到火灾现场。

他们有的是专业路试员，有的是摩托车爱好者，有的是外卖员，有的是刚成年的学生，虽然来自四面八方，素不相识，但是都觉得自己比任何人更有理由站出来。

只要工作人员拿着喇叭一喊，“谁可以运盒饭”“哪里有空车”“沙滩车来几台”，骑手们便会不约而同地发动车辆，按一声喇叭，扯开嗓子吼上一声，“这里！”

不管火势有多凶猛，摩托车骑手们载着物资就往山上冲，碾过碎石子，开上陡山坡，扬起厚尘土。在北碚的山火现场，摩托车轰鸣声几乎从未间断。这些摩托车骑手们，从21日开始在山火现场接力运输。

虽被许多人视为英雄，但骑手们反复强调，他们做的事不值一提，真正的英雄不是他们，并提到了很多没有出现在现场的好心人。有的餐厅老板免费提供盒饭，并且在厨房里反复强调，“多点肉，少点黄豆”；有的加油站为这些志愿上山的骑手，免费加油；有的修理店老板，维修完车后，分文不收；有的出租车司机知道乘客是上山帮忙时，直接免单；有的重庆人不能赶去现场，一直在找渠道捐款；有的老乡拦住外地消防员的车不让他们走，一定要把“土特产”塞到他们车里。

骑手们也提到了和他们一起并肩战斗的骑友。其中一名志愿者陈晓蛟说：“我知道有些年轻孩子车和油钱都是借来的，自己其实条件并不好，但还是坚持要来现场出一份力。他们这么多天，都没有工资拿，还要自己付油钱。”

他们还说到了冲进火线的消防员。其中一名志愿者感叹道，“这么热的高温下，这些消防员就这样径直地走进了火里，一待就是好几个小时。我不敢想象他们是怎么做到的。”

摩托车爱好者张先生22日接到重庆交巡警电话，询问能不能安排得到一些摩托单车过来支援后，他制作视频说需要摩托车帮忙拉物资，并将视频上载至短视频平台，没过多久，一拨又一拨骑手陆续赶到指定地点。

张先生说，当天至少有上千名骑手赶到，有穿着赛车服的，有戴着头盔的年轻女孩，甚至还有白发苍苍的老大爷。“扑救前线的情况牵动着所有人的心，消防官兵负责灭火，我们这些摩托骑手就是运送物资的主力军，一定要做好后勤保障。”

骑士们将消防器材、柴油、矿泉水、盒饭装进背包或用束带绑在后座，之后向火线飞驰而去。

骑士们接力运送物资，需要面对的最大挑战是崎岖山道的复杂路况。张先生说：“每次都要骑十几公里，骑手们经常摔倒，膝盖摔破，脚受伤，车摔坏的都有。路过的骑手看到，会载着对方下山找地方休息，摩托车也会帮忙骑下来。”

截至26日，重庆森林火灾各处明火已全部扑灭，全面转入清理看守阶段，没有人员伤亡，也没有出现重要设施损失的情况。

各方面累计投入各级各类救援力量1.4万余人、森林灭火主战装备3100余台（套）、直升机10架参与重庆森林火灾扑救，及时转移民众680余户1800余人。

随着明火已经扑灭，从外地前往重庆北碚参与灭火工作的消防员开始撤离北碚，不少当地民众自发前来，夹道欢送消防员。

这名志愿者8月26日骑着摩多单车，在重庆北碚运送物资和人员上山。（新华社）