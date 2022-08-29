柬埔寨首都公寓发生枪击案三台湾男子被击毙

柬埔寨首都金边一处公寓星期天（8月28日）晚间发生枪击事件。当地媒体报道，三名台湾男子被击毙。台湾警方说，三名死者都有曾有组织犯罪及诈欺前科。消息人士称，其中两人有帮派背景。

据柬埔寨《柬中时报》报道，枪击事件发生在当晚7时。柬埔寨警方初步报告显示，三名死者的外号分别为小林（30岁）、阿韦（30岁）和阿宏（30岁）。

警方在命案现场找到一支Glock 19型短枪、41枚子弹和43.67克的克他命。警方正就此案展开调查，遗体将被送到一座寺庙。

台湾警方证实，三名死者都是台南人，曾有组织犯罪及诈欺前科。其中一名死者的家属告诉警方，死者只说到柬埔寨工作，竟惨死异乡，希望警方查明男子的死因。不过，台湾警方所提供的部分死者资料，与《柬中时报》报道的资料不同。

综合台湾《自由时报》和苹果新闻网报道，其中一名死者（26岁）是程姓男子，绰号衡仔，八年前犯下恐吓取财、杀人未遂、妨害自由、强盗等罪，今年2月前往柬埔寨。第二名死者为叶姓男子（27岁），绰号博仔，有诈欺、公共危险、毒品等前科，今年7月中搭机飞往柬埔寨。

第三名死者是林姓男子（34岁），绰号宏斌，曾涉及枪炮、恐吓、伤害等案件，今年8月10日出境至柬埔寨。台湾警方经初步调查后说，这名男子是“阿宏”。

消息人士称，叶、程二人有帮派背景，也属于同个帮派。

警方说，叶男的母亲与程男的胞兄陆续向警方报案，指家人在柬埔寨遇害。家属声称他们是透过其他管道得知两人遇害，凶嫌犯案的时间与动机则不得而知，也不清楚这两人到柬埔寨的实际工作内容。