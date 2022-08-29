胡春华江西督导农业抗旱：最大限度降低灾损

中国副总理胡春华在江西督导农业抗旱保丰收工作时强调，要采取有力有效措施抓好水稻等秋粮抗旱保丰收，最大限度降低灾害损失，努力保持全年粮食生产稳定。

据新华社报道，中共中央政治局委员、中国国务院副总理胡春华8月27日至28日在江西实地督导农业抗旱保丰收工作。

他强调，要深入贯彻落实中共总书记习近平关于抓好秋粮生产和农业抗旱减灾的重要指示精神，采取有力有效措施抓好水稻等秋粮抗旱保丰收，最大限度降低灾害损失，努力保持全年粮食生产稳定。

江西等长江中下游地区是中国水稻重要主产区，7月以来持续高温少雨，抗旱保丰收任务很重。胡春华先后来到南昌市新建区、上饶市余干县、鄱阳县和景德镇市乐平市，深入粮食种植基地和水库、应急抗旱站等现场，详细了解旱情和农业抗旱工作情况。

胡春华指出，要优先确保人畜饮水和农业生产用水安全，加强水源科学调度，充分发挥水库、泵站、引调管网、灌溉渠道等水利工程作用，通过提水调水、增打机井等多种措施，千方百计增加抗旱水源。

他强调，要科学研判旱情发展态势，强化分类指导和技术服务，帮助农民有效抗旱保苗、及时改种补种。要加大抗旱资金和物资保障力度，加快资金拨付进度，做好用电、用油等应急保供，确保抗旱减灾需要。

胡春华说，各地区各有关部门要按照党中央、国务院部署，全面落实好各项粮食生产任务，受灾地区要尽量少减产，没有受灾地区要全力多增产，努力保持全年粮食生产稳定。

路透社引述江西九江市农民报道，打井队正长时间工作，以抗击席卷中国部分地区破坏力极强的旱灾。打井队在接获通知后，不分昼夜地打井，一天可工作超过15个小时。

据报道，中国本月较早时发布了全国干旱紧急状态，长江沿岸地区持续遭遇创纪录的高温。周三，江西省上星期三（8月24日）将抗旱应急响应从三级提升至四级，为中国抗旱应急响应体系中的最高级别。

江西省是中国13大粮食主产区之一。高温重创了中国农业部门，并导致全国各地工厂纷纷关闭。

根据中国政府上星期四（8月25日）公布的数据，仅在7月份，高温就给中国造成了27.3亿元人民币（约5.55亿新元）的直接经济损失，影响550万人和45.75万英亩的土地。