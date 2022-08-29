中宣部长黄坤明：让先进文化充盈网络空间

中共政治局委员、中宣部部长黄坤明强调，中国网络空间向上向好态势日益巩固，要加强网民文明素养理念塑造和实践养成，让先进文化和时代精神充盈网络空间。

据新华社报道，2022年中国网络文明大会星期天（8月28日）在天津开幕。黄坤明视频出席并致辞时说，要深入学习贯彻中共总书记习近平关于网络文明建设的重要论述，紧紧围绕迎接宣传贯彻中共二十大这条主线，大力弘扬向上向善新风，汇聚起亿万网民踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗的磅礴力量。

黄坤明说，中共十八大以来，网络空间向上向好态势日益巩固，网络文明建设取得明显成效。他要求，要坚定正确政治方向，加强网民文明素养理念塑造和实践养成，推动网络综合治理和网络文明建设紧密结合，让先进文化和时代精神充盈网络空间。要加强组织领导、完善工作机制，汇聚各界之力构建网络文明人人参与、人人受益的良好格局。

本届网络文明大会为期两天，主题为“弘扬时代新风 建设网络文明”，由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办。

大会发布《共建网络文明天津宣言》，提出共建网络文明，严把网络导向，优化网络生态，繁荣网络文化，规范网络行为以及维护网络安全。

宣言强调，要坚持正确的政治方向、舆论导向，形成中国特色、中国风格、中国气派的网络文明新格局；也要像净化空气环境一样净化网络生态，营造风清气正的网络空间，以网络文明建设新成果迎接二十大胜利召开。