唐山打人案28嫌犯被公诉 八人涉保护伞问题被留置

河北省检方星期一（8月29日）通报，涉及河北唐山市某烧烤店打人事件的陈某志等28名嫌犯，被提起公诉。河北省纪委监委也在同天通报，涉及陈某志等恶势力组织背后的腐败和保护伞问题的15人被立案调查，其中八人被留置，包括唐山市路北区副区长、市公安局路北分局局长马爱军。

据河北省人民检察院官网发布的消息，2022年8月11日，陈某志等涉嫌恶势力组织违法犯罪案件由河北省廊坊市公安局广阳分局侦查终结，移送廊坊市广阳区人民检察院审查起诉。近日，廊坊市广阳区人民检察院依法向廊坊市广阳区人民法院提起公诉。

据报道，检察机关审查查明，2022年6月10日凌晨2时40分许，陈某志、马某齐、刘某1、陈某亮、李某1、沈某俊、李某瑞及刘某2、姜某萍（二人作不起诉处理）在唐山市路北区某烧烤店吃饭时，陈某志对正在店内与同事李某、远某、刘某某用餐的王某某进行骚扰，遭到王某某的拒绝和斥责后，陈某志遂殴打王某某，王某某与李某对其进行反抗，后陈某志、马某齐、刘某1、陈某亮、李某1、沈某俊分别在烧烤店内、店外便道上、店旁小胡同内，共同对被害人王某某、李某、远某、刘某某持椅子、酒瓶击打或拳打脚踢。

案发后，四名被害人由救护车送医，其中李某、远某经医院检查无需留院治疗后自行离开；王某某、刘某某在普通病房住院接受治疗，于7月1日出院。经法医鉴定，被害人王某某、刘某某构成轻伤二级，李某、远某构成轻微伤。

同时，经公安机关询问被害人、讯问犯罪嫌疑人，并综合现场勘查、调查取证，认定网传四名被害人在小胡同内遭性侵害、从楼上被扔下、被汽车碾压等均为虚假信息。

另经公安机关侦查，检察机关审查查明，2012年以来，陈某志等长期纠集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动、寻衅滋事等刑事犯罪11起，实施寻衅滋事、故意伤害等行政违法四起，逐渐形成了以陈某志为纠集者的恶势力组织。该恶势力组织为非作恶，欺压百姓，破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

廊坊市广阳区人民检察院认为，陈某志等28名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，对陈某志等人提起公诉。

另据河北省纪委监委网站微信公众号消息，河北省纪检监察机关也严肃查处了陈某志等涉嫌恶势力组织背后的腐败和保护伞问题。

河北省纪委监委称，省纪委监委组织协调唐山、廊坊、衡水等地纪委监委对15名相关人员立案审查调查，其中对唐山市路北区政府党组成员、副区长，市公安局路北分局党委书记、局长马爱军及唐山市公安局路北分局机场路派出所所长胡斌、长虹道警务站副站长韩志勇、机场路派出所民警陈志伟、光明里派出所原所长范立峰、光明里派出所副所长王洪伟、乔屯派出所副所长王志鹏、唐山市公安局交警支队四级警长安迪等八名公职人员采取留置措施，初步查出违纪违法及涉嫌滥用职权、徇私枉法、行贿、受贿等职务犯罪问题。

唐山市一家烧烤店今年6月10日凌晨发生一起多名男子殴打女性的事件，引爆中国舆论场，九名涉案嫌犯隔天被全数抓获，当天深夜再由河北廊坊市公安局执行逮捕，而非交给事发地的唐山市公安局侦办。

打人事件发生后，网上要求彻查地方黑势力和保护伞的呼声高涨。河北省纪检监察机关6月21日首次公布涉案公职人员名单，唐山市公安局路北分局局长等五人涉嫌严重违纪违法被查。

中国公安部7月25日回应案件时，称事件造成恶劣社会影响，承诺会彻查全案依法严惩。