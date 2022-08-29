中国驻日大使：一个中国原则不存在任何模糊空间

中国驻日本大使孔铉佑就台湾问题重申中国立场时，强调一个中国原则不存在任何“灰色地带”和模糊空间。

据中国驻日本使馆官网消息，中国驻日本大使孔铉佑上星期六（8月27日）应邀出席中国社科院主办的“重温初心、面向未来”纪念中日邦交正常化50周年国际学术研讨会发表视频致辞，就台湾问题阐明中方严正立场时，作出上述表述。中日将在9月29日庆祝两国邦交正常化50周年。

孔铉佑说，50年前，中日两国老一辈领导人以非凡的智慧和勇气，本着互尊互信和求同存异的精神，超越政治体制、社会制度、意识形态差异，就处理历史、台湾等重大原则问题达成重要谅解和共识，为实现邦交正常化扫清了障碍。50年来，中日关系历经风雨起伏，双方总结经验教训，达成四个政治文件和一系列重要共识，为处理各种矛盾分歧确立了根本遵循，也是确保中日关系行稳致远的根本保障。

他指出，邦交正常化50年后的今天，双方重温初心和原点，一条基本经验就是要在涉及两国关系政治基础的重大原则问题上重信守诺。妥善处理台湾问题，是中日邦交正常化得以实现的前提和基础。一个中国原则不存在任何“灰色地带”和模糊空间。

孔铉佑说，日方在邦交正常化谈判时向中方作出过严肃政治承诺，在《中日联合宣言》中明确“重申中国只有一个”，过去多次公开表示不支持“一中一台”“两个中国”、不支持“台独”。令人担忧的是，一段时期以来，日方在台湾问题上集中出现消极动向，给中日关系带来严重干扰。希望日方不折不扣遵守中日四个政治文件精神和迄今所作承诺，特别是在当前台海局势敏感关头，切实谨言慎行，避免对中日关系造成更大损害。

孔铉佑强调，当前中日关系正处于新一轮矛盾高发期，新老问题交织凸显。双方要把风险管控摆到更突出位置，切实重信守诺，按照中日四个政治文件原则及有关共识精神，妥处敏感因素，避免冲击两国关系大局。

另据日本驻中国使馆官网消息，日本驻华大使垂秀夫在会上视频致辞时呼吁两国领导人深化沟通，增进两国国民的进一步交流。

他说，相较50年前，日中两国和国际关系面临的形势已经发生了改变。现在最重要的是，两国国民之间的真诚交往，为此需要的是引导方向的“指南针”。

垂秀夫说，在冠病疫情致使双方往来和交流停顿的背景下，日中关系正在逐渐陷入恶性循环之中。他坚信，能够给两国国民提供巨大指南的只有两国的领导人。

他说，像50年前那样，带着战略思维和不怕风险的政治勇气，日中两国领导人进行密切沟通，将变得越来越重要。在两国领导人作出的方针指引下，相信日中两国的国民交流一定会取得重大进步。

垂秀夫表明，他期待今后日中双方全面恢复接收留学生和游客业务，进一步推进后疫情时代的两国合作。通过让双方国民获得对对方的“客观”认识，才能开始真正意义上的国民交流。