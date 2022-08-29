危地马拉外长访台 称不会放弃对台承诺

危地马拉外交部长步卡罗（Mario Búcaro）星期一（8月29日）凌晨率团抵台，展开五天访问行程。

综合台湾《联合报》和中时新闻网等报道，危地马拉外长步卡罗应台湾政府邀请，8月29日至9月2日率团访台。步卡罗六人访问团乘搭的华航班机29日凌晨飞抵桃园机场，台湾外交部常务次长俞大㵢到场接机。

步卡罗访台期间，将会见台湾总统蔡英文，并与外交部长吴钊燮共同签署外交人员训练及交流合作协定。

步卡罗在机场发表简短讲话时说，此次访台的目的，是继续加强双方关系，进一步巩固几十年来形成的友谊。因为危地马拉和台湾是共同致力于民主、自由和对主权的尊重等价值观的盟友。

步卡罗指出，此次访台并非偶然，是危地马拉共和国不顾任何挑战、威胁继续支持台湾的最有力例子。危地马拉不会放弃对台湾的承诺，他代表瓜地马拉政府向台湾人民保证双方关系稳固，不会动摇。过去数年，台湾已经向国际社会证明自己是负责任的一员，“台湾能帮忙”（Taiwan can help）已传遍几个国家，危地马拉正是其中之一。

他还感谢台湾对危地马拉的协助，双方长期以来在医疗卫生、经贸、技术合作、教育文化及基础建设等领域合作交流密切，成果丰硕。

此前，帕劳副总统兼司法部长席妩杜（J. Uduch Sengebau Senior）上星期六（8月27日）晚间率团抵台，展开至8月31日为期五天访问。

台湾总统府发言人张惇涵说，总统蔡英文诚挚欢迎席妩杜伉俪一行，蔡英文与副总统赖清德8月29日上午，将在总统府内接见访问团。