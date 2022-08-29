中国多地暴雨蓝色预警 川渝山洪和地质灾害风险高

中国川渝地区正经历新一轮强降雨。中国气象部门星期一（8月29日）继续发布多个地区的暴雨蓝色预警，其中重庆西部和北部等地有大雨或暴雨。国家防总针对四川重庆启动防汛四级应急响应，并派出工作组指导协助地方做好防范。

据中国中央气象台消息，中央气象台星期一（8月29日）早上6时继续发布暴雨蓝色预警。预计星期一（29日）早上8时至星期二（30日）早上8时，陕西南部、四川盆地东部和西南部、重庆西部和北部、河南中西部、山东南部、江苏中北部等地有大雨或暴雨。

其中，陕西东南部、四川盆地东北部、重庆西北部等地的部分地区有100～190毫米的大暴雨。

气象专家提醒，此次降雨过程持续时间较长、四川盆地、陕西南部等地累计雨量大，需谨防旱涝急转，尤其是陕西南部、四川东北部、重庆北部等地受降雨影响发生山洪和地质灾害气象风险较高、局地风险高。

综合澎湃新闻及央视新闻报道，重庆市水利局决定自28日晚上8时30分，针对城口、巫山、巫溪等14个区县启动水旱灾害（洪水）防御Ⅳ级应急响应，要求相关区县水行政主管部门及有关单位加强防范，守住不发生人员伤亡的底线。

四川省广元、巴中、达州、绵阳、成都等11市（州）28日傍晚5时以来迎来强降雨，当地已紧急转移61100人。

中国气象部门预测，未来十天华西地区持续多降雨天气，降雨日数较多，累计降雨量将由前期的显著偏少转为较常年同期偏多四成至一倍，局地偏多两倍以上，可能发生旱涝急转。

中国国家防总办公室、应急管理部28日组织防汛抗旱专题视频会商调度，针对华西地区强降雨加强部署，包括压实防汛抗旱各项责任，加密短临预报和临灾预警，提前果断转移危险区人员，做好山洪地质灾害、中小河流洪水等灾害防范，避免群死群伤等。

会议也强调，要坚持防汛抗旱两手抓，旱情未缓解地区要继续加强抗旱水源统筹，在确保防洪安全的前提下，充分利用雨洪资源，确保群众饮水安全，保障秋粮灌溉用水需求。

同时，国家防总决定在维持陕西、甘肃防汛四级应急响应基础上，于28日晚6时针对四川、重庆启动防汛四级应急响应，督促陕甘川渝四省严防旱涝急转。

国家防总办公室也派出两个工作组指导协助地方做好防范应对工作。