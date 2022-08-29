黄珊珊宣布参选台北市长 自称“姗姗来迟”却准备最早最足

台北市副市长黄珊珊宣布投身市长选举时，自称“姗姗来迟”，却是准备最早和最充分的参选人。

综合台湾网媒“上报”和《联合报》等报道，黄珊珊上星期六（8月27日）请辞，星期天（8月28日）宣布参选台北市长。台北市长选战“三脚督”就此形成。其他两名参选人是代表民进党的台湾前卫福部长陈时中和国民党立委蒋万安。

黄珊珊28日上午在过去担任议员的内湖区举行宣布参选记者会，包括台北市长柯文哲、市府局处团队、内科发展协会干部，以及12区里长、市场和商圈理事长们都到场支持，“老长官”亲民党前副主席张昭雄也现身力挺，与会贵宾不走大咖云集路线，而是以基层人员为后盾，象征与市民同在。

黄珊珊28日打出“伟大市民，齐步共赢，Taipei K33P Going”竞选口号，强调市民主义抬头，翻转蓝绿意识形态恶斗。

她称，自己“姗姗来迟”，因为她候选人中最晚宣布参选，却是最早准备，也准备最充分的人。从担任台北市议员到副市长，她已准备24年，对城市的熟悉和热爱，让她能立刻上手、无缝接轨，“台北必须持续前进，我准备好了！”

黄珊珊说，现在的执政党只想保住政权，其他近乎束手无策，“我们没有时间再等待，蓝绿继续恶斗更是没办法解决这些问题”。

她说，台北发展的轴线，将以柯文哲的东西区门户计划为基础，向南北延伸均衡发展成“首都进化双轴线”，结合环状线形成巨型轮轴，转动台北市未来50年发展。她将于9月1日开记者会公布政策主轴。

国民党籍大安区群贤里长翁鸿源说，“我挺会做事，共同与台北市打拼的人，就是黄珊珊”，并透露仍有许多国民党里长因害怕党纪不敢去，选择比较低调的方式支持黄珊珊。