拉萨市委常委张正因疫情防控不力被免

西藏本轮冠病疫情发生后，已有逾百名官员因疫情防控不力被问责。拉萨市委常委、城关区委书记张正也被免职，原因是“疫情防控工作不力和工作需要”。

据西藏日报微信公众号星期天（8月28日）发布的消息，针对监督检查发现个别部门和干部政治站位不高、重视程度不够，责任意识不强、应急处置不力的问题，拉萨市委依规依纪对个别单位通报批评，对部分干部给予追责问责，坚决查处有令不行、有禁不止，作风漂浮、失职失责等问题。

公开信息显示，张正出生于1974年10月，四川阆中人，曾任当雄县委书记、拉萨市副市长等职，2020年9月任拉萨市委常委、城关区委书记。

“拉萨发布”微信公众号27日通报，截至8月24日，拉萨22名干部因疫情防控履职不力被追责问责，其中五人被免职。

此前，拉萨市于8月14日通报，因疫情防控工作落实不到位，拉萨市卫生健康委员会党组书记、副主任范跃平、市卫健委主任次旦卓嘎、市疾病预防控制中心党支部书记阿米此前均已被免职。

西藏日喀则市则在8月23日通报称，日喀则市对77名在疫情防控中作风漂浮、失职渎职的干部给予追责问责，其中免职10人；另对12名实绩突出的干部火线提拔，持续释放“能者上庸者下”的鲜明选人用人导向。

据中国国家卫健委官网消息，西藏28日新增本土确诊病例24例、本土无症状感染者570例。