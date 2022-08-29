港大专家促放宽入境检疫措施 推动疫苗接种

香港大学感染及传染病中心总监何栢良建议港府尽快落实下一阶段疫苗通行证措施，并同步推行入境检疫隔离措施“0+7”方案，作为提升疫苗接种率的诱因。

何栢良星期一（8月29日）在香港商业电台节目上，作出上述表述。

他说，目前境外抵港人士所带的病毒，与香港疫情的病毒并无分别，加上入境者会获发“黄码”及定期检测安排，风险可控。加上不少港人已有抗疫疲劳，完成疫苗接种的人士应可恢复正常生活，而非受到惩罚，因此此时若放宽入境检疫要求至“0+7”（七天全部居家观察），将是提升疫苗接种率的很好诱因。

他还说，港府日前公布的一系列防疫新措施较为温和，反而在推动下一阶段疫苗通行证上不够积极，建议再研究如何落实第四针，因数据已非常清楚显示，接种疫苗可减低重症和死亡率，这才是问题的核心。

此外，港府专家顾问、港大医学院儿童及青少年科学系讲座教授刘宇隆29日在香港电台节目上说，当香港奥密克戎BA.4或BA.5变种病毒个案的比率上升至八九成，确诊数字料将回落，至于何时达到高峰则难以估计。

他以新加坡为例，指当地疫情最高峰时，每100万人口就有2000起确诊个案，若以此比例推算，即香港确诊数字介于1万4000至2万起时疫情可达到高峰。

刘宇隆强调，香港在防疫措施上不宜走回头路，入境检疫措施不应再收紧，以免进一步影响经济，同时也不应暂停面授课堂。