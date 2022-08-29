在柬被击毙三台男疑因博弈利益遭大陆黑帮枪杀

三名台湾男子星期天（8月28日）在柬埔寨首都金边的一处公寓内被击毙，台南警方证实他们是台南人。柬埔寨媒体报道称，三人疑似因博弈利益而遭中国大陆黑道“潮州帮”爆头枪杀。

据《柬中时报》报道，枪击案28日晚间7时发生，柬埔寨警方接获报案赶抵现场，发现三人已倒卧血泊死亡。警方在命案现场寻获一把手枪、41发子弹与约43克的克他命。

报道称，三名死者为台湾人，前往柬埔寨进行诈骗，疑似因博弈利益纠纷与中国大陆黑道“潮州帮”起冲突，才被爆头杀害。

另据中时新闻网报道，台湾外交部星期一（8月29日）通报，确认三名男子均为台湾人，外交部除将提供当事人家属所需的必要协助外，将持续与柬埔寨政府有关单位保持密切联系与协调，掌握案情发展。

台外交部发言人欧江安说，台驻胡志明市办事处在接获相关讯息后，第一时间即向柬埔寨政府及当地台商同步查证，之后经由台湾警政单位的协助，已确认撒名疑遭枪击身亡的男子确实均为台湾人，至于案发细节正由警方持续调查中。驻处也将持续与柬埔寨政府有关单位保持密切联繫与协调，掌握案情发展。

她说，柬埔寨枪枝管制松散，黑枪氾滥情形严重，社会治安不佳；柬埔寨当局近来正大力扫荡境内不法诈骗及犯罪集团。

此外，台外交部于2021年11月4日对柬埔寨发布的红色旅游警示即说明，发生多起案件台湾人赴柬浦寨工作，却发现任职公司从事线上博弈诈骗等不法行为，人身被限制行动，因此呼吁台湾人赴柬埔寨工作前，须先查明公司是否合法、慎防触犯法律并注意人身安全。

欧江安强调，柬埔寨至今仍维持红色旅游警戒，外交部再次郑重提醒台湾人，柬埔寨因治安及诈骗集团氾滥，应避免前往；如果受困当地，请尽速与台驻胡志明市办事处联络。