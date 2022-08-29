汇丰前亚太主席郑海泉逝世 李家超哀悼

汇丰银行前亚太主席郑海泉星期天（8月28日）晚逝世，享年74岁。香港特首李家超星期一（8月29日）哀悼郑海泉，并赞扬他致力贡献社会。

根据香港特区政府29日发布的新闻稿，香港特首李家超对郑海泉逝世表示哀悼。

李家超说，郑海泉是杰出银行家，多年来推动香港银行业稳健发展，备受业界敬重。郑海泉致力贡献社会，曾参与不同政府法定及咨询委员会的工作，并积极参与公益事务，对香港的文化体育、保护文物以及社会服务等多个领域，贡献良多。他在2005年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。

李家超对郑海泉辞世表示哀悼，谨代表香港特别行政区政府，向他的家人致以深切慰问。

另据香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港中文大学及中大医院哀悼中大校董会前主席及资深校友郑海泉离世。

中大校长段崇智说，郑海泉对中大的贡献殊深，横跨数十年。郑海泉多年来身体力行，热心服务母校，令中大发展成为香港领先的高等教育院校。大学以最高荣誉先后授予郑海泉首届荣誉院士衔及荣誉社会科学博士衔，以表扬他的杰出贡献。

段崇智说，郑海泉留下的恩泽将遍及校园，流芳百世。在郑海泉领导下，中大实现多个至关重要的发展项目，发展更上一层楼，当中包括扩充大学书院体制及成立香港中文大学（深圳）。

段崇智说，郑海泉在中大医院的创建上扮演关键角色，带领专责工作小组向政府提出申述，倡仪建立一所私营教学医院，为香港市民提供更多优质的医疗服务。承蒙郑海泉的热心服务、远见卓识，以及为实现中大愿景作出的贡献，大学得以长足发展，感激之情难以言喻。

中大医院称，郑海泉为香港医疗的长远发展作出重大贡献。他高瞻远瞩，本着改善香港医疗服务的决心及热诚，推动成立中大医院，为香港医疗服务开创全新局面。郑海泉一直十分支持中大兴建一所私营教学医院，期间挑战甚多，尤其是在筹集经费方面，困难重重。凭借郑海泉的鼎力支持及协调，中大医院的兴建计划最终得以顺利开展及完成，医院并于 2021年初开始投入服务。

中大医院行政总裁冯康也对郑海泉去世表达深切哀悼，并指郑海泉对中大医院贡献良多，一直积极参与中大医院筹建的事务，在2016年至2021年出任中大医院董事，并自2021年起出任中大医院董事会资深顾问及筹募委员会成员。由早期策划开始，郑海泉排除以盈利为目的的投资者，坚持非牟利的原则，这背后是一股强大的信念。

长江和记集团主席李泽钜致函慰问郑海泉家人，表达深切哀思，并感谢郑海泉对集团作出的贡献。

李泽钜在慰问函中说，郑海泉作为香港汇丰银行首位华人主席，一直表现超卓，实属华人之光。他在2014年开始担任和记黄埔独立非执行董事，长江集团改组后，仍续任长江和记实业有限公司独立非执行董事至今，以专业长才为集团服务，贡献良多。李泽钜及董事局成员，对郑海泉的逝世感到非常痛心，并对他多年来的宝贵贡献，致以由衷敬意与谢忱。

公开资料显示，郑海泉1948年在香港出生，三岁时患上小儿麻痹症。1970年代，他考入中文大学新亚书院经济学系，之后赴笈新西兰，取得奥克兰大学经济学系哲学硕士学位。

郑海泉在1978年加入汇丰银行财务部，1995年出任集团总经理，同年出任汇丰银行执行董事。1998年，他调任恒生银行副董事长兼行政总裁，2005年出任汇丰亚太区主席，2008年获委任为汇丰控股执行董事，成为首个跻身汇丰控股董事会的华人。

2010年，郑海泉退任汇丰亚太区主席，继续出任汇丰中国董事长及台湾区主席，并继续担任汇丰控股执行董事，2011年退任汇丰控股执行董事。

除在商界举足轻重外，郑海泉在政界同样出名。他曾于1991年至1995年被港督委任为立法局议员；1994年至1997年被中国政府委任为港事顾问；1995年至1997年获委任为行政局议员。

郑海泉曾任中大第二届学生会副会长，历任中大新亚书院校董及中大校董，2009年成为首位出任中大校董会主席的校友。任职校董会主席六年间，郑海泉积极领导大学推动多项重大发展，包括筹备成立五个新书院、中大（深圳）以及中大医院等。