中国空军公布运油-20已参与中俄联合巡航 

中国空军宣布，运油-20、歼-16等新型战机在今年5月就已投入中俄联合空中战略巡航。

解放军2022年度空军航空开放活动暨长春航空展，8月26至30日在吉林省长春市举办。空军新闻发言人申进科星期天（8月28日）在空军航空开放活动暨长春航空展记者会上透露上述消息。

今年5月，根据中俄两军年度军事合作计划，两国空军在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。央视军事节目当时披露了歼-16、轰-6K与俄空军图-95的“同框照”，是歼-16首次被披露参加中俄联合巡航。

运油-20、歼-16和轰-6K等新型战机，在8月26日开幕的中国空军航空开放活动暨长春航空展上集中亮相，尤其是新一代空中加油机运油-20备受关注。

据《环球时报》报道，对于未来中俄联合空中战略巡航会不会出现运油-20，申进科回应说，运油-20、歼-16等新型战机已经投入中俄联合空中战略巡航。

他强调，在联合巡航中不论是哪个型号的战机，都在发挥各自的作用，“每次联合巡航都是一次成体系的实战化训练，以提升维护国家主权、安全、发展利益的能力。”

空军运油-20机长杨明辉在记者会上说，运油-20有良好的飞行性能和载油能力，能提升空军持续作战、远程打击能力，列装以来多次参加演训活动，在实战化训练中全面检验了支援保障能力，发挥了空中战力倍增器作用。

空军轰-6K机长杨开华则称，轰-6K是中国自主研制的中远程新型轰炸机，近年来空军轰-6K部队苦练精飞、加紧备战，从平原到高原，从内陆到远海，眼界更加开阔，能力更加过硬。

申进科还介绍了强军兴军十年中国空军的八大新航迹，包括中俄巡航、警巡东海、战巡南中国海、砺兵台海、前出西太、绕岛巡航、海外投送、抗疫救灾，“飞了过去没有飞过的航线，到了过去没有到过的区域。”

申进科强调，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量，空军忠实履行保卫祖国安全、维护世界和平的使命，为实现中国梦、强军梦提供空天力量支撑。

另据央视新闻报道，申进科星期一（8月29日）在空军航空开放活动现场回应舆论关切时还说，空军运-20将首次赴欧洲参加国际航展。