中国国务院督查组江苏兴化查访发现数十企业被吃拿卡要

中国国务院督查组在江苏省兴化市查访时发现，当地市场监督管理局部分工作人员在办理培训证明、出具检测证书、开展现场评审等环节，向当地20多家企业吃拿卡要，干扰企业生产经营，给企业造成沉重负担，甚至还要企业在督查组走访时关起大门或谎称老板出差，干扰督查；当地已对相关人员立案审查，并整改排查。

据新华社报道，国务院第九次大督查第五督查组近日在兴化市对群众通过国务院“互联网+督查”平台反映的问题线索进行明察暗访时发现上述问题。

督查组发现，某塑料制品企业今年2月到兴化市投资办厂，四个月内便遭遇了五次吃拿卡要，涉及金额2.1万余元（人民币，下同，约4246新元），包括以代办为名索要费用、通过第三方收取费用、要求企业请吃送红包、报销路费等。

报道称，兴化市有关单位工作人员向市场主体吃拿卡要的现象较为普遍，企业非常反感，却敢怒不敢言。

督查组成员以投资者身份暗访时，兴化市一些企业负责人反映，当地营商环境堪忧，各单位有行政执法权的工作人员检查频率较高，有的甚至不给点好处费就不走，而当地政府及有关部门对此没有及时进行整治，反而助长了歪风邪气。

报道还说，督查组在企业走访时，兴化市有关部门要求部分企业关起大门或谎称老板出差，干扰督查。

兴化市一名企业负责人说：“我们前两天收到相关部门通知，让我们把企业大门都锁上，防止你们来走访。还有人打电话要求我不许和督查组的人聊，不许说实情。”

督查组将查访情况向兴化市政府进行了反馈。督查组认为，兴化市市场监督管理局等单位部分工作人员私下结成利益团伙，利用职权长期向企业吃拿卡要，破坏当地营商环境，损害了党和政府形象。

兴化市政府表示，对此次涉及市场监管领域相关人员利用职务之便吃拿卡要等违法违纪行为，将依法依纪全部查处到位；兴化市已对相关人员立案审查，并开展全面排查。