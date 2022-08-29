宜兰南方澳大桥坍塌事件 涉案八人被起诉

台湾宜兰县南方澳跨港大桥2019年发生坍塌事件，造成六死12伤。宜兰地检署星期一（8月29日）侦结此案，依过失致死及过失伤害等罪起诉六人。衍伸案外案，负责桥梁检测的顾问公司负责人及股东涉及伪造文书、被检方以诈欺取财等罪起诉。

综合《自由时报》、中时新闻网和苹果新闻网等台媒报道，南方澳跨港大桥2019年10月1日上午9时半发生坍塌，造成六名外籍移工罹难，另有12人受伤，检方历经两年11个月调查后侦结，由宜兰地检署对外说明。

宜兰地检署说，南方澳大桥坍塌案，经分析调查主要为三个部分，桥梁承揽厂商没有按图施工吊索端锚系统、监造单位没有确实进行监造、管理维护单位苏澳港营运处疏于桥梁检测及定期维护，均为造成桥梁崩塌致人死伤的累积原因。

宜兰地检署因此以依过失致死及过失伤害罪，起诉承揽工程的立永营造公司林姓负责人、吴姓工地主任，当时负责钢索工程的九鼎预力公司边姓副总兼现场负责人，亚新工程顾问公司监造负责人陈国雄，苏澳港营运处前任工程科经理方硕堂及后任工程科经理黄维力。

立永营造的林姓负责人原本林志忠，后来改名，据了解此人已死亡，列入起诉名单中。依据台湾刑事诉讼法第252规定，死者应为不起诉处分。

承办检察官认为，此案是台湾有史以来第一起非天灾引起的桥梁坍塌事件，致使六人罹难，被告六人情节非轻，事发迄今均矢口否认犯行，建请法院审酌量处适当刑度以示惩儆。

宜兰地检署在侦办过程中还发现一起案外案，万乔丰顾问公司以1000多万元新台币（约45万新元）承包宜兰县境内桥梁检测，涉嫌虚伪造假不实检测资料，共计559座桥梁，公司陈姓负责人及张姓股东，被依行使业务上登载不实文书罪及诈欺取财罪起诉。