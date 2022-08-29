中国发改委9月开始将投放政府猪肉储备

中国国家发改委将从9月份开始分批次投放政府猪肉储备，以保障节假日期间猪肉市场供应。

据中国国家发展改革委微信公号星期一（8月29日）发布消息称，今后一段时间将迎来中秋、国庆、元旦、春节等多个重要节日，发改委将会同有关部门同时密切关注市场动态，维护市场正常秩序。

发改委也建议养殖（场）户合理安排生产经营，保持正常出栏节奏；相关企业有序释放猪肉商业库存，增加市场供应。

另据第一财经报道，盘面上，生猪期货主力合约盘中跳水，一度跌近4%，截至发稿报23515元/吨（人民币，下同，约4753新元／吨）。

近期中国猪价上涨明显，通联数据显示，生猪期货主力合约8月26日盘中创近一年新高，触及23970元/吨，月内涨幅超12%。现货方面，截至26日，外三元生猪均价为22.4元/公斤，环比上涨1.45％，同比上涨55.19％。

卓创资讯分析师朱泽坤分析称，8月份以来，生猪价格震荡上涨，但屠宰企业开工率却难有显著提升。截至25日，全国外三元生猪交易均价22.32元/公斤，较7月5日高点降幅6.22%，8月份月均价为21.60元/公斤，环比降幅2.22%。虽然猪价呈现上涨走势，但月均价环比却已出现下跌。

朱泽坤预计，随着中秋假期临近猪价有上涨趋势，综合看来在供应的制约下，猪价或难以突破7月高点。

国家发改委在今年7月5日曾说，针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为，发改委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，防范生猪价格过快上涨。

国家统计局新闻发言人付凌晖7月15日称，目前生猪产能总体恢复到了正常水平，价格不具备大幅上涨的基础。前期压栏大猪会陆续出栏，有利于增加猪肉供给。加之相关部门加强市场调控，稳定供求关系，将促进价格平稳运行。