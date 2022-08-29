唐山打人案被害人接受央视采访 回应网络传言

河北省检方星期一（8月29日）通报唐山烧烤店打人案案件进展，中国官媒央视随后发布视频，披露案件细节，包括被害人首度接受采访回应网络传言，首次公开警方讯问犯罪嫌疑人陈某志的现场视频等。

央视新闻发布的视频时长度约11分钟，讲述唐山烧烤店打人案的侦办经过，并披露案件相关细节。

事发于6月10日凌晨2点多，王某某等四名被害人到烧烤店吃饭，陈某志等人与四名外省人员因密谋实施赌博违法犯罪也到店里聚餐饮酒。公共视频显示，2点40分左右，陈某志走近王某某并进行骚扰，对此，被害人王某某接受央视采访时说，“穿绿衣服男子就进来了，进来然后咱不知道上吧台说的什么，完了然后回来就摸我，然后我就不让，他就给我一电炮（耳光）。”

唐山打人案被害人王某某（右）接受央视采访。（视频截图）

此前的公共视频显示，打人事件发生时，陈某志等先后在店内和店外殴打被害人，面对犯罪嫌疑人的持续施暴，被害人跑进了烧烤店旁边的小巷里，由于小巷是公共视频的盲区，网上对“在小巷子里究竟发生了什么”出现多种传言。

王某某在央视的采访中回应了这一备受关注的问题，她说，“好几个人殴打我们，打完说告诉我们不许报警，不许找人，否则就弄死我们，然后就跑了。”

而对于网上流传的被害人“被车碾轧、追着轧”等情况，王某某回答称“没有”。

廊坊公安机关专案组民警苏凡称，陈某志等在巷子里继续殴打被害人，后走出巷子，从第一个犯罪嫌疑人陈某亮进入巷子，至最后一名犯罪嫌疑人沈某俊走出巷子，过程大约持续1分41秒。

苏凡也称，经询问被害人、讯问犯罪嫌疑人，并综合现场勘查、调查取证，网传四名被害人在巷子里遭受性侵害，从楼上被扔下，被汽车碾轧等内容均为编造的虚假信息。

央视视频披露被害人被打后到医院治疗的画面。（视频截图）

在央视视频中，被害人被打后到医院治疗的画面、伤情画面、司法鉴定书相关细节等也对外披露。

被害人被打的司法鉴定书。（视频截图）

据报道，四名被害人由120救护车送往医院救治，其中两名受伤较轻的被害人经医院检查无需留院治疗后自行离开；两名伤情较重的被害人住院接受治疗，7月1日出院。

经司法部司法鉴定科学研究院法医鉴定，被害人王某某、刘某某为轻伤二级，李某、远某为轻微伤。

警方讯问陈某志的现场视频首次公开。（视频截图）

另外，警方讯问陈某志的现场视频也首次公开。陈某志提到，他在老汉城烧烤店“殴打几名女子”。

河北省纪委监委星期一早前通报，涉及陈某志等恶势力组织背后的腐败和保护伞问题的15人被立案调查，其中八人被留置，包括唐山市路北区副区长、市公安局路北分局局长马爱军。在央视视频中，“保护伞”被留置等画面也首次对外披露。

此外，河北省公安厅副厅长史贵中在视频中出镜受访时说，这起案件暴露出一些地方公安机关在警务工作机制、执法办案水平、民警教育管理等方面存在的短板，教训十分深刻，值得认真反思。

河北省公安厅副厅长史贵中说，对公安机关内部极少数害群之马，将会同纪检监察机关坚决予以查处，绝不姑息。（视频截图）

“对于公安机关内部极少数害群之马，我们将会同纪检监察机关坚决予以查处，绝不姑息。”

他提到，全省公安机关将以案为鉴、举一反三，深入查摆问题，健全制度规范，严格队伍管理，强化执法监督，持续提升执法办案水平和执法公信力，切实回应群众对平安稳定和公平正义的期待。