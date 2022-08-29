香港西河湾开枪案两被告三罪成10月判刑

两名青年被控涉嫌在2019年11月香港反修例事件期间，于西湾河太安街附近企图抢枪、故意阻扰警务人员执行职务等罪，星期一（8月29日）被裁定三项罪成，10月判刑。

综合香港《明报》《星岛日报》等报道，在2019年11月11日的“大三罢”和“黎明行动”期间，绰号“熊仔饼”的男子周柏均事发时在西湾河被警察开枪击中腹部。他与同案另一名男子胡子健被控企图抢枪和故意阻扰警务人员执行职务两罪，周柏均另被控一项企图从合法羁押下逃脱罪。

案件早前审结，法官谢沈智慧29日在区域法院裁定，两人全部罪名成立。两名被告保释遭撤销须即时还押，案件押后至10月10日判刑，等候索取被告的背景报告。

两名被告为周柏均（现23岁）和胡子键（22岁），同被控2019年11月11在西湾河太安街、筲箕湾道与成安街十字路口附近故意阻挠警员A，以及企图抢夺警员A的警枪。周柏均另被控企图从警员A的合法羁押下逃脱。

周柏均28日在面簿发文称，事发近三年后终于了结，令他百感交集，希望身体能够应付往后的坏情况，并说“作最坏的打算，最好的准备”。

控方早前称，警员遭“前后夹击”遂开了三枪，其中一枪击中周柏均；周柏均接受手术切除右边肝脏的两块肝叶和右边肾脏，而子弹弹头从他背部取出。辩方则称，警员表现惊惶失措并从未处理示威，他当时误以为被告要夺枪。