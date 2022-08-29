易纲：中国官方将在扩大投融资方面给予河南更多支持

中国国务院稳住经济大盘督导和服务组组长易纲说，督导和服务组将在扩大投融资、提高审批效率等方面，给予早前发生村镇银行弊案的河南更多支持，积极帮助解决实际困难。

据河南政府网提供的信息，也是中国人民银行行长的易纲，星期六（8月27日）在河南省会郑州召开的现场办公会上说，从实地督导情况看，河南推动稳住经济一揽子政策措施落地有力有效。

易纲希望河南加强项目谋划储备，提高项目申报质量，推动更多项目进入国家大盘子，强化施工能力、原材料供应等保障，确保项目顺利开工建设，尽快形成更多实物工作量。

督导和服务组当天在现场办公会上，围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。

河南省长王凯对督导和服务组给予河南的支持表示感谢，并承诺河南一定深入贯彻中共中央、国务院关于经济大省要勇挑大梁的指示要求，在督导和服务组的具体指导下，进一步加大对接力度，扎实做好项目前期，提升工作质量效率，加快推动国家稳住经济一揽子政策措施和接续措施落地见效，为稳住经济大盘作出更多河南贡献。

另据《河南日报》报道，王凯也在前一天举行的工作对接会上说，河南将切实增强稳住经济大盘的政治自觉，严肃对待督导，诚恳接受督导，推动党中央、国务院决策部署在河南落地见效。河南也将切实推动稳经济政策的落地落实，尽快出台国家19项接续政策的配套措施，奋战三季度、决战下半年，为全国大局作出更多河南贡献。

中国官方上个星期决定，向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组，促进稳经济一揽子政策加快落实。

由住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹带队的另一支国务院稳住经济大盘督导和服务工作组，则前往福建开展督导服务。

据福建省政府官网提供的信息，保交楼情况是此次督导服务的重要内容之一。在福清，工作组实地察看已售、逾期、难交付房地产项目，详细了解当地房地产市场运行、城市政府保交楼主体责任落实情况，并询问楼盘购房对象情况、保交楼计划和具体举措。

倪虹说，保交楼、稳民生，事关人民群众切身利益，事关社会稳定大局，是党中央、国务院部署的重要工作。针对资金缺口问题，近期住房和城乡建设部、财政部、人民银行等多部门出台措施，通过专项借款撬动、银行贷款跟进，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。地方要用好这项政策，把保交楼工作做实做细做好，切实维护购房人合法权益，维护社会稳定大局。

倪虹也在福建省会福州召开的现场办公会上说，希望福州主动作为、敢于担当，用好用足国务院稳住经济一揽子政策措施，强化高质量项目支撑，努力实现又好又快发展。