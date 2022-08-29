台指挥官称本土疫情9月中下旬重返单日6万起病例高峰

随着奥密克戎BA.5变种病毒将成为台湾境内主流病毒，台湾本土疫情预料将在9月中下旬重返单日6万起确诊病例的高峰。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，台湾中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一钧星期一（8月29日）在疫情记者会上说，奥密克戎BA.5变种病毒本土确诊病例上升至40.2%，已经快要超越BA.2，成为主流病毒株。

指挥中心指挥官王必胜说，上周新增17万6488起本土确诊病例，较前一周增加15%病例数，增幅速度相当快，推估本星期二、星期三可能重返单日3万5000起，几乎确定至BA.5本土疫情已开始。

他说，BA.5本土疫情高峰估计落在9月中下旬，有可能重返单日6万起确诊病例，最低恐怕也将回到单日3万起确诊病例。

随着中秋连假到来，王必胜也呼吁台湾民众遵守防疫规定，尤其未接种疫苗的年长者、幼儿，应避免参与烤肉活动。

台湾29日新增94起BA.5本土个案，全台占比已从上周18%升至40.2%。其中出现首起BA.5死亡个案，为8月24日公布的病逝者，完成定序后确认。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，BA.5本土病例虽多以轻症、无症状为主，但仍出现死亡个案。个案为30多岁非台湾女性，无慢性病史、曾接种三剂疫苗。她8月13日快筛阳性，8月15日高烧至41度、昏迷送医，有休克现象；急诊插管使用呼吸器，电脑断层发现脑水肿，8月16日急救无效，死因为缺氧性脑病变、癫痫重积及冠病。