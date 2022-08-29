港大研究发现超级细菌感染率四年升近40倍

抗生素耐药性问题早受关注，香港大学医学院最新研究发现，一种能够抵御多种抗生素的超级细菌“产碳青霉烯酶肠道杆菌”（CPE）感染率在四年间升近40倍，专家因此呼吁市民不要滥用抗生素。

据香港中通社报道，港大医学院研究团队分析医管局临床数据，发现CPE感染率由2015年的每1万人有0.04宗，上升至2019年的每万人有1.62宗，升幅达39.5倍。

病者在感染CPE后会出现尿道炎和小便赤痛等，严重个案可致败血症。目前仍未能确定CPE的感染渠道，而且CPE能够抵御多种抗生素，可用作治疗的药物很少。

港大医学院护理学院及公共卫生学院助理教授徐诗铃说，这种超级细菌常见于人的肠道，在夏天尤其常见。她建议，有关当局需创建监测系统，从大数据中预测发病率等资料，计划部署方案。

研究也发现，曾使用碳青霉烯或青霉素等β-内酰胺类抗生素会令感染CPE风险增37%。

徐诗铃说，细菌无可避免会发展出抗药性，但减少滥用能争取时间研新药。

港大医学院公共卫生学院流行病和生物统计学助理教授吴蓬呼吁，市民不要主动要求医生开抗生素，更加不要自行购买服用。

她认为，需加强药物教育，让病人明白轻微感染未必需用抗生素，因有机会杀死肠道“好菌”，反损害健康。