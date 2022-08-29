台民众赴柬打工受骗频传 蓝营吁政府建置海外求职平台

台湾民众近期赴柬埔寨打工受骗等案件频传，国民党智库产创中心召集人简荣宗星期一（8月29日）在座谈会上建议，民进党政府应尽速建置海外求职平台，透过外贸协会与在地台商等民间团体，查证求才公司的安全性，同时对外发展多元国际合作管道。

据台湾《联合报》报道，简荣宗说，柬埔寨诈骗事件不仅是重大国际案件，同时显露出台湾青年就业环境所隐藏的结构性问题。他指出，市场长期的低薪困境，迫使青年冒险出外闯荡，让人蛇集团找到可趁之机。

为了根除赴海外打工受骗，简荣宗认为，应从台湾内部就业环境进行改善，建议以科技驱动翻转就业市场，藉此除了发展新经济，更带动传统产业智能化，改善缺工行业劳动条件以及环境。政府不应偏重特定行业，应均衡发展各类产业，让台湾青年有更多就业选择，同事改善各行业薪资差距。

国民党智库执行长、高雄市长参选人柯志恩说，根据政府统计，台湾目前的贫富差距已创10年新高，在这样的相对剥夺感驱使下，导致许多社会底层的青年决定冒险出外打拼。她因此提出，导入数位科技，加速高雄传统产业的转型，创造更多元的就业环境，让青年有更多就业选择。

国民党基隆市长参选人谢国樑指出，基隆市是台湾所有县市中，外出工作人口第一名的县市。因此，为了保护外出就业的青年，未来会藉由导入民政系统，从里办公室开始，掌握海外就业青年的状况，随时给予关心与帮助，并保持联系。

国民党立委叶毓兰则认为，并非只有商人才是无“国界”，打击犯罪也是一样，因此民进党政府依然可以试着将需求传达给对岸，再加上台湾政府的跨部会合作，营救受困的台湾青年。

台大国企系副教授卢信昌针对柬埔寨政府营救回来的90个诈骗案进行分析，发现受害者遍及东南亚国家民众，台湾并非唯一受波及的地方，其中三分之一为柬国人民，可见这类诈骗案事实是国际团体在背后操控。

卢信昌说，尽管台湾在柬埔寨并未设办事处，但台湾有54家银行在当地设有分行，警政单位应该与金管会合作，透过台湾银行业者在当地的人脉，以及外贸协会在金边的办事处，共同分享当地的就业情报与犯罪集团的资金监控讯息，共同打击犯罪。