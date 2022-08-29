河南许昌警方通报村镇银行案进展：已逮捕234人

河南省许昌市公安局通报，河南村镇银行案最新进展，指已逮捕234人，追赃免损工作取得重大进展。

据许昌市公安局星期一（8月29日）在“平安许昌”微信公号发布的消息，经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等四家村镇银行， 涉嫌实施系列严重犯罪。

据通报，该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%至18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

通报称，目前，许昌市公安局已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃免损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

河南省境内四家家村镇银行禹州市禹州新民生村镇银行、上蔡县上蔡惠民村镇银行、柘城县柘城黄淮村镇银行和开封市开封新东方村镇银行从今年4月18日起，几乎同一时间毫无预警地关闭线上取款和转账渠道，引发储户大规模恐慌的事件。事件在五、六月间引发了储户的数次维权和抗议活动。与此同时，中国媒体报道称，有上述河南村镇银行的外地储户到郑州时被赋予红码，面对强制隔离。

储户集体“被红码”事件引发网络舆论质疑，用作防疫用途的健康码是否被当做维稳工具，以限制出行的方式，遏制群聚上访事件。

据新华社报道，中国银保监会有关部门负责人透露，四家河南村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查，涉案资金近400亿元人民币（约80亿新元）。

在郑州人民银行门口7月10日晚爆发警民冲突后，河南银保监局、河南省地方金融监管局11日公告称，将从15日起对河南上述四家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作，首批垫付上限为单人单家机构5万元人民币；5万元人民币以上的则陆续垫付，垫付安排另行公告。

河南银保监局、河南省地方金融监管局7月21日公告称，从25日起将开展上述四家河南村镇银行第二批本金垫付工作，垫付金额上限为10万元人民币。从8月1日起本金垫付对象是有15万元人民币以下存款的储户，从8月8日起当局为有25万元人民币以下存款的储户垫付本金。从8月15日起，有35万元人民币以下存款的储户将获当局给予本金垫付，从8月22日起当局为上述四家银行开展的本金垫付工作，垫付金额上限为40万元人民币。

据河南省地方金融监管局8月29日公告，河南银保监局、河南省地方金融监管局将从8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元人民币（含）的开始垫付，40万元人民币（含）以下的继续垫付。50万元人民币以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。