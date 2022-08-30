大陆无人机拍摄金门 台外交部强硬反击：不请自来谓之贼

中国大陆无人机近半个月数度飞到台湾外岛的金门营区近空拍摄，大陆外交部发言人赵立坚星期一（8月29日）在例行记者会上表示，“中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事”。台湾外交部当晚以中国古训强硬反击“不请自来谓之贼”。

台湾外交部在声明中强调，无论是闯空门或空中偷窥，台湾人民都不欢迎这种贼，中国共产党威权扩张主义政府老把骚扰其他国家当作生活日常，“区域麻烦制造者”的头衔果然当之无愧。

2016年底，时任台湾国防部作计室联作处长钟树明少将便曾明确指出，自2017年1月10日零时起，面对非法侵入军事基地（含军用机场）、营区等摄影，将“行政执行法”以频率方式干扰拦捕，或使用防卫性武器击落。

但美国众议院议长佩洛西8月初访台后，两岸情势更为紧绷，台湾军方对大陆无人机不敢采取任何行动，避免擦枪走火。连日来无所作为引起不少责难，军方28日强调“捍卫国家安全，即起适切反制”。

金门防卫指挥部星期一下午4时8分，又发现一架民用无人机进入距烈屿（又称小金门）1000公尺的狮屿地区禁限制水域上空，距离200公尺、高度30公尺。

金防部说，驻守部队即依“示警、通报、驱离、防卫射击”的程序应处，该架无人机于守军射击信号弹示警后，即于4时9分往厦门方向飞离，金防部将持续保持警戒、严密监控。

大陆社群网站8月中传出无人机拍摄台湾外岛岗哨照片，哨兵装备和表情清晰可见。台湾金防部23日证实，烈屿守备大队16日18时许，发现一架民用型无人机，在高空以长距变焦镜头拍摄金门大胆防区，经卫哨依标准作业程序通报及警示后，该架无人机即迅速飞离。

大陆微博27日又流传一段无人机低空近拍摄烈屿岗哨设施、机舰识别图的影片。金防部隔天证实，烈屿地区发现不明飞行器短暂掠过上空，经比对研析应为民用无人机，部队即依标准作业程序，射击信号弹警示，并保持监控及高度警戒。