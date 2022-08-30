美企对中国乐观情绪降至历史新低 逾半数推迟或取消在华投资

一项调查显示，美国企业对中国的乐观情绪降至历史新低，中国的防疫清零政策导致逾半数公司推迟或取消在华投资。

彭博社报道，据美中贸易全国委员会的一项调查，疫情相关的经济停摆比美中关系恶化更让在华美企头疼。只有51%的受访企业对未来五年中国业务前景表达了一定程度的乐观，比例远低于去年的69%。

美国时间周一（8月29日）发布的这份报告显示，“鉴于防疫封锁措施可能令部分业务停摆，加之地方管制措施或影响消费者需求，美企对商业环境的信心减弱”。约96％的受访公司受到中国防疫措施的负面影响，超过一半企业暂停、推迟或取消了在中国的投资计划。

由于防疫和数据安全等中国政策措施，美国公司在中国的新投资预计将在2023年放缓。17％的公司说价值超过5000万美元的投资因为疫情防控措施而受到影响。

美中贸委会会长艾伦（Craig Allen）在声明中说，“目前尚不清楚这种暂停是暂时的还是反映出一个更长期趋势”。他也说，除了长期以来对中国产业政策可能不利于外国公司的担忧外，地缘政治紧张局势或数据安全等新的担忧正在变得更加突出，技术脱钩的“幽灵”浮现，这不符合任何一方的利益。

调查显示，外资公司难以留住在中国的外籍员工及招募新人。报告补充说：“大多数在美国的高管已经有两年半无法前往中国视察业务、员工和拜访客户，这进一步加剧了对市场状况的担忧。”

同时，尽管中国领导层表示中国市场仍将对外国企业保持开放，但繁琐的监管规定增加了开展业务的合规成本。

近90％的受访公司表示，他们的中国业务去年实现了盈利，不过今年几乎肯定会下降。今年头七个月外商及港澳台商投资企业实现利润总额同比下降14.5%，降幅大于1至6月的13.9%。

“地缘政治压力正在渗透到商业领域，依赖稳定和可预测贸易环境的公司面临着越来越具挑战性的形势”，报告称。“由于中美紧张局势继续威胁美国公司在中国市场上的竞争力，中国客户对能否持续获取美国技术存在切实的担忧，这个令人警惕的趋势可能难以逆转。”

艾伦担心中美两国之间的经济关系没有得到应有的重视。他说：“在这样的紧张时刻，我们应该抓住任何利于稳定的机会”，他并敦促“两国在过去几十年辛苦建立的商业基础上再接再厉，解决影响在华开展业务的突出障碍”。

近四分之一受访企业在过去12个月将供应链中的部分环节移出中国，这个比例比2021年有了很大增长，他们中大多数是转移到美国以外地区。

半数受访企业表示，现在的环境让外资比以前更难向中国政府和国有企业出售产品。

这项调查是在6月进行的，调查对象是117家美中贸委会成员企业。