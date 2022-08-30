柬警方初步调查：公寓枪击涉案者杀死两台湾人后自尽

柬埔寨警方的初步调查发现，星期天（8月28日）金边公寓枪击案其中一名涉案台湾人在事发时杀死另外两名台湾人后自尽。

据柬埔寨英文新闻网站VOD报道，柬埔寨首都金边警方发言人桑·索克塞哈（San Sokseyha）星期一（29日）通报，警方经初步调查后，排除有其他人涉案的可能性，但也说涉案者曾自相残杀。其中两人身体中多枪，另一人头部中弹。警方正在找寻死者家属。

柬埔寨《柬中时报》则报道，枪击事件发生在星期天晚上7时。柬埔寨警方初步报告显示，三名死者的外号分别为小林（30岁）、阿韦（30岁）和阿宏（30岁）。

警方在命案现场找到一支Glock 19型短枪、41枚子弹和43.67克的克他命。警方正就此案展开调查，遗体已经被送到一座寺庙。

台湾警方早前证实，三名死者都是台南人，但所提供的部分死者资料，与《柬中时报》报道的资料不同。

综合台湾《自由时报》和苹果新闻网报道，其中一名死者（26岁）是程姓男子，绰号衡仔，八年前犯下恐吓取财、杀人未遂、妨害自由、强盗等罪，今年2月前往柬埔寨。第二名死者为叶姓男子（27岁），绰号博仔，有诈欺、公共危险、毒品等前科，今年7月中搭机飞往柬埔寨。

第三名死者是林姓男子（34岁），绰号宏斌，曾涉及枪炮、恐吓、伤害等案件，今年8月10日出境至柬埔寨。台湾警方经初步调查后说，这名男子是“阿宏”。

三人有组织犯罪及诈欺前科。消息人士称，叶、程二人有帮派背景，也属于同个帮派。