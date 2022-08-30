未出现疫情 河南渑池实行三天静态演练

并未出现冠病疫情的河南省渑池县实行三天全域静态演练，实施封闭管理，当地回应称，采取这项举措是因为周边市县有疫情，“夹在中间有点危险”。

河南省三门峡市渑池县冠病疫情防控指挥部8月27日发布通告称，根据当前省内尤其是市域疫情防控形势需要，为检验渑池县疫情防控应急处置能力和广大居民的防护素养，决定自8月28日起在渑池县主城区实行三天全域静态演练。

静态演练时间是8月28日0时至8月30日24时。通告显示，静态演练期间严格小区人员出入管理。全体居民要严格遵守静态演练规定，主城区所有小区、村（社区）实施封闭管理，外来人员不得进入小区。

同时，严格限制道路车辆通行。公交车辆、出租车、网约车等所有公共交通工具暂停营运。

据界面新闻报道，渑池县疫情防控指挥部工作人员对此回应称，“静态演练”实际上就是静态管理。静态管理期间，限制跨县的人员和车辆流动。

工作人员解释说，渑池县并没有出现疫情，之所以实施“静态演练”，是由于近期三门峡市区和洛阳市新安县都发现阳性病例，渑池县位于三门峡与新安县中间，“夹在中间有点危险”，“所以静态管理一下”。

渑池县疫情防控指挥部8月27日发布通告显示，自8月19日起，渑池县已连续七天开展常态化核酸检测，结果均为阴性。