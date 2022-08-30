李克强：今年稳经济政策力度超过2020年

中国国务院总理李克强说，今年针对新挑战推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度；他强调，要把政策落到位，保持经济运行在合理区间。

综合官媒新华社和央视网报道，中国国务院星期一（8月29日）召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。李克强在会上说，今年以来，各方面在复杂严峻环境中推动稳定发展。一方面运用适度规模财政货币政策加大宏观调控力度，另一方面持续深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成，是应对冲击、推动经济持续前行的重要举措。

他指出，深化“放管服”改革是为市场主体“改良土壤”，创新实施宏观政策是“浇水施肥”，两者结合产生倍增效应，经济顶住下行压力、运行在合理区间，又没有搞大水漫灌，保持了物价平稳。

李克强说，“放管服”改革重在培育和壮大市场主体，既符合目标又好于预期的是目前市场主体1.6亿多户、比十年前增加近两倍，其中个体工商户一亿多户。众多大中小市场主体融通发展，支撑了经济总量翻番、财政收入增加近一倍，承载了就业创业基本盘。

李克强坦言，二季度经济受到超预期因素影响，当前巩固经济恢复基础任务繁重。他要求全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

李克强说，针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，及时快速、有力有效，同时加大“放管服”改革力度。他要求把政策落到位，不懈推进“放管服”改革，着力稳住经济大盘、稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

中国政府上周加码出台19项稳经济政策，李克强8月24日主持召开国务院常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续措施，将通过支持基础设施建设、降低企业融资和个人信贷成本、支持民营企业发展和投资等措施，加大力度刺激疲弱的经济。