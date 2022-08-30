拼多多第二季度收入增长36% 远超预期

中国电商公司拼多多股价周一（8月29日）大幅上涨，此前该公司表示，受中国年中“618”购物节期间的强劲销售刺激，第二季度收入较上年同期增长36%。

据《华尔街日报》报道，拼多多当季收入为46.9亿美元（下同，约65.49亿新元），远超接受标普全球市场财智调查的分析师给出的预测。财报发布后，该公司的美国存托凭证（ADR）周一在纳斯达克收盘上涨14.71%。

拼多多表示，第二季度消费者需求有所恢复，尤其是在中国第二大网络购物活动“618”购物节前后。该公司将此归因于包括上海在内的主要城市放松冠病疫情防控后，被压抑的消费需求释放。上海在4月和5月的大部分时间里处于广泛封控状态。

自5月中旬以来，拼多多开展促销活动并发放优惠券，以吸引消费者。在“618”购物节期间，拼多多平台上从农产品到家电和化妆品等类别商品获得强劲需求。“618”购物节最初由京东集团股份有限公司发起。

拼多多首席执行官陈磊周一在与分析师的电话会议上说，第二季度拼多多见证了中国消费的韧性。

据报道，拼多多在不太富裕地区的消费者中特别受欢迎，在宏观环境艰难之际，该公司的表现好于竞争对手。中国电商巨头阿里巴巴自2014年上市以来首次未能在4至6月这个季度实现收入增长，其中国商业分部收入下降1%。京东上周也公布收入增幅创下2014年上市以来的最低水平，其零售业务收入增长3.9%。

市场研究和分析公司M Science的中国科技行业分析师亨利.郭（译名）说，在眼下经济疲软之际，消费者对价格越来越敏感，希望淘到便宜货。他表示，面对不久的将来，拼多多处于更有利的地位。

中国消费者正面临收入增长放缓和通胀上升的局面，整体经济增速已降至两年来的最低水平，原因是中国政府遏制疫情的严厉措施导致许多城市的商业活动陷入瘫痪。4至6月当季中国国内生产总值同比仅增长0.4%。

在今年连续几个月下降后，7月份社会消费品零售总额同比仅增长2.7%，6月份增长3.1%，远低于疫情前水平。

拼多多成立于2015年，现已成为增长最快的电商公司之一，并对阿里巴巴和京东等老牌巨头发起了越来越有力的挑战。该公司开创了一种社交电商模式，鼓励朋友和陌生人在聊天群中聚在一起，以折扣价单独或拼单购物。

第二季度归属于普通股东的净利润为13.3亿美元，同比增长268%。不过高管们提醒称，利润激增的部分原因是，第二季度前半段疫情防控导致一些项目被动延期以及成本下降。陈磊说，这实际上不利于公司的长期竞争力。

展望未来，陈磊表示，公司将继续专注于农业和科技研发方面的投入。他还证实了早些时候有关拼多多正考虑海外扩张的报道。

陈磊在财报电话会议上表示，该公司认为这是一个值得尝试的方向。

在国内增长停滞、经济放缓的背景下，中国企业正越来越多地转向海外市场。拼多多的月活跃用户数量达到8.82亿，占到中国约10亿网民的88%。在游戏领域，随着国内监管收紧、用户增长放缓，中国大大小小的游戏公司正迅速进入美国和其他海外市场。

以申报货币计，拼多多第二季度总营收为人民币314.4亿元（下同，约63.48亿新元），高于上年同期的人民币230.5亿元；拼多多采用了6月底的汇率，即1美元兑人民币6.7元左右。