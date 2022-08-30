中国十余作家组团起诉知网

中国19名作家近期起诉知网侵害其作品信息网络传播权一事引发关注。多名作家向财新网透露，他们委托同一名代理律师分别起诉、立案。包括作家朱雀在内的17人选择同知网方面和解，原定于8月24日率先开庭的朱雀案庭审取消，目前尚未达成和解协议。不愿和解的另两名作家暂未收到开庭传票。

连谏是17名同意和解的作家之一，她向财新网说：“因为之前打过知识产权维权官司，耗时太长，牵扯精力太久，感觉得不偿失，想早点和解了集中精力创作。”不愿和解的作家陈渐则说，他希望得到一个判决结果，形成有普遍意义的案例。

据报道，知网正深陷知识产权漩涡，2022年以来又连续遭遇反垄断调查和网络安全审查。近年来对知网的起诉，不少是由学术界以外的作家发起，他们的集体维权将产生怎样的影响，尚未有定论。

知网是清华控股有限公司旗下《中国学术期刊（光盘版）》 电子杂志社有限公司的数字出版与增值信息服务商，现由同方知网数字出版技术股份有限公司、同方知网（北京）技术有限公司分别为其提供技术支持、数据加工等相关运营服务。三公司长期合作共建中国知识基础设施工程，统称为“中国知网”。

8月中旬，就陈渐等19名作家起诉一事，知网新闻办答复财新网称，知网正积极配合反垄断调查和网络安全审查。应监管要求，暂时不便就具体细节进行回复。