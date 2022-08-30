港媒：应勇出任最高人民检察院党组副书记

据香港媒体报道，中共湖北省委前书记应勇已出任最高人民检察院党组副书记，预料明年3月升任最高人民检察院检察长。

《星岛日报》星期二（8月30日）引述两名消息人士报道，应勇在本月20日左右前往最高检出任党组副书记，排名在另一名党组副书记、常务副检察长（正部级）童建明之前。星期二召开的全国人大常委会会议，可能任命应勇为最高检副检察长。不过，最高检网站“机构设置”一栏暂时还没有应勇的资料。

消息人士称，应勇年近65岁仍安排实职，相信还有“大用”，可能在明年3月接替张军，出任最高人民检察院检察长。

公开资料显示，1957年出生的应勇，仕途起步于浙江政法系统，早年做过基层警察。中国领导人习近平2002年至2007年担任中共浙江省委书记时，应勇曾在其麾下任职，历任浙江省公安厅副厅长、省纪律检查委员会副书记、省监察厅厅长、省高级人民法院院长等职。

习近平2007年调任上海市委书记，应勇也在同一年转任上海市高级人民法院党组书记，隔年1月出任市高级人民法院院长。2013年，他成为中共上海市委常委、组织部部长，2014年出任上海市委副书记。

应勇2017年出任上海市长；2020年2月湖北冠病疫情严峻之际，他又临危受命，作为“救火队长”接替蒋超良出任中共湖北省委书记，并成功控制住疫情。

外界一度看好应勇的仕途前景。不过，今年3月他因“年龄原因”卸任湖北省委书记，4月出任中国全国人大宪法和法律委员会副主任委员。

一般上，届龄的省部级官员到全国人大任职，被视为退居二线，但也有重新获任用的先例。分析认为，应勇可能走“夏宝龙模式”。

2017年届龄卸任浙江省委书记的夏宝龙也是先退居二线，转任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，隔年出任全国政协副主席兼秘书长。2020年香港发生“反修例”风波，夏宝龙重返一线，兼任国务院港澳事务办公室主任。