女排亚洲杯中国不敌日本 获得亚军

2022年女排亚洲杯决赛星期一（8月29日）晚在菲律宾举行。五届亚洲杯冠军得主中国女排不敌日本女排，获得亚军。这是中国女排历史上第二次获得亚洲杯亚军，日本女排则首次获得亚洲杯冠军。

据中新社报道，亚洲杯开赛以来，中国队表现不俗，小组赛取得四连胜战绩头名出线，四分之一决赛三局完胜澳大利亚队，半决赛击败泰国队。

据报道，本届亚洲杯中国队派出二线阵容参赛，一线主力阵容备战即将开打的女排世锦赛。

在星期一举行的决赛中，中国女排首发阵容派出主攻庄宇珊、吴梦洁，副攻胡铭媛、王文涵，接应周页彤，二传孙海平，自由人许嘉楠。

当天比赛首局，中国队开场后进攻效率不高，日本队开局以4:1领先。随后中国队连续换上王逸凡和许晓婷，一度将比分追至23:24。关键时刻，日本队请求暂停稳住局面，最终以25:23先下一局。

第二局中国队在6:4领先后遭遇卡轮，日本队趁机连得6分反超。此后中国队进攻多次奏效，打出一波小高潮，但局末阶段日本队加强攻势，以25:21赢下第二局，大比分2:0领先。

第三局中国队提升发球质量，以25:19扳回一城。然而第四局中国队再度陷入被动，始终难以突破对方防线。最终，日本队以25:16再胜一局，获得本届女排亚洲杯冠军。

在季军争夺战中，泰国女排以3:0击败越南女排，夺得本届亚洲杯季军。