柬警方：公寓枪击案三台湾男子因抢女人自相残杀

柬埔寨警方就金边公寓枪击案展开调查后判定，涉案三名台湾人因争抢女人而自相残杀，其中一人枪杀另外两名死者后自尽。

据《柬中时报》星期二（8月30日）报道，柬埔寨警方在结案报告中说，三名死者分别为小林（30岁）、阿韦（32岁）和阿宏（29岁）。另一名许姓台湾男子（28岁）是唯一证人，被邀请到警察局配合调查。

许姓男子称，28日凌晨12时左右，阿韦和阿宏打电话给他。他们三人一同前往小林所住的公寓，以解决抢女人纠纷。

许男说，小林、阿韦和阿宏因谈不拢而大吵。没多久，小林打电话给另外两名台湾男子，并让许姓男子去接两人到公寓里。

许男于是下楼，搭出租车去接两人。三人进入房间后看到小林、阿韦和阿宏，但没有发现任何异常状况，不久后先行离开，只留下小林、阿韦和阿宏。

许姓男子称，离开公寓后，连续打了四次电话给小林，但没人接听。他之后在凌晨5时左右返回小林的公寓，发现小林、阿韦和阿宏已经倒卧在血泊中，于是下楼请保安叫救护车，警方也得知这起事件。

柬埔寨警方在案发现场的沙发上找到一本中文书，书名为“可以善良，但你要有底线不当好人”，疑为小林最近阅读的一本书。警方也在案发现场找到六枚弹壳、一支短枪、41枚子弹和43.67克的克他命。三人的遗体被安放在一座寺庙，等待家属认领。

台湾警方证实，三名死者都是台南人，但所提供的部分死者资料，与《柬中时报》报道的资料不同。

综合台湾《自由时报》和苹果新闻网报道，其中一名死者（26岁）是程姓男子，绰号衡仔，八年前犯下恐吓取财、杀人未遂、妨害自由、强盗等罪，今年2月前往柬埔寨。第二名死者为叶姓男子（27岁），绰号博仔，有诈欺、公共危险、毒品等前科，今年7月中搭机飞往柬埔寨。

第三名死者是林姓男子（34岁），绰号宏斌，曾涉及枪炮、恐吓、伤害等案件，今年8月10日出境至柬埔寨。台湾警方也说，这名男子是“阿宏”。