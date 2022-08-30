中国政府预拨7亿人民币支持地方抗旱减灾

中国南方地区7月以来持续高温少雨，干旱灾害造成3785万人受灾，直接经济损失315亿元（人民币，下同，约64亿新元）；应急管理部会同财政部预拨7亿元支持地方抗旱减灾。

据澎湃新闻报道，中共中央宣传部星期二（8月30日）举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，应急管理部副部长周学文在发布会上通报当前旱情形势和未来发展趋势。

周学文介绍，7月以来，中国南方地区遭遇罕见持续高温少雨天气，特别是长江流域旱情迅速发展。截至目前，干旱灾害共造成3785万人受灾，428万人因旱情需要生活救助，农作物受灾面积4045千公顷，直接经济损失315亿元。

7月以来长江流域平均降水量160.3毫米，较常年同期偏少50.4%，为1961年以来历史同期最少，另长江干支流来水量较常年同期偏少二至八成，上中游来水量为1949年以来同期最少。

周学文说，据气象部门预测，南方地区的高温到本月31日将结束。这几天华西地区的四川、陕西、甘肃、重庆以及湖北降雨增多，应急管理部在严防旱涝急转，怕长期干旱再遇突发强降雨，造成洪涝灾害。

据预测，后期长江中下游秋季的降水还是偏少，可能夏秋连旱，抗旱的形势依然不容乐观。

周学文称，中国国家防总办公室、应急管理部将全力抓好抗旱减灾工作，应急管理部会同财政部紧急预拨7亿元中央自然灾害救灾资金，会同国家粮储局紧急调运了中央抗旱物资装备，支持地方抗旱减灾。