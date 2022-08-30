中国财政部：加大宏观政策调节力度 谋划增量政策工具

中国财政部星期二（8月30日）在上半年中国财政政策执行情况报告中承诺，下一步将加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，继续做好“六稳”、“六保”，保持经济运行在合理区间，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

据中国财政部网站消息，报告内容显示，上半年预算执行情况总体较好，全国一般公共预算累计支出12.89万亿元人民币（约2.6万亿新元），同比增长5.9%，高于财政收入增幅。

《报告》指出，上半年各地区各部门加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，扎实做好“六稳”、“六保”，疫情反弹得到有效控制，国民经济企稳回升，社会大局保持稳定。

上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

财政部称，下半年将全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，落实落细扎实稳住经济一揽子政策措施，继续做好“六稳”、“六保”，在扩大需求上积极作为，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

根据《报告》，在落实积极的财政政策方面，下半年将继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利；加强财政与货币政策联动，支持政策性开发性金融工具落地。

在重大战略任务财力保障上，财政部表示，将持续推动突破重点领域“卡脖子”关键核心技术，支持企业加强技术研发攻关；也将支持统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，守住保障国家粮食安全底线；并将支持大力发展可再生能源，支持做好能源保供稳价工作。

在保障和改善民生方面，财政部承诺，将积极应对疫情、灾情、高温天气等影响，在保障和救助上应保尽保、应兜尽兜；巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，确保不出现规模性返贫。

下半年还将拓宽市场化就业渠道，稳定和扩大就业；继续保障养老金按时足额发放，做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生工作。

《报告》也提到将加强财政收支管理，坚持政府过紧日子，严格落实压减非急需非刚性支出，腾出更多资金用于稳市场主体稳就业保民生。

常态化开展专项债券资金使用管理核查，确保资金依法合规使用；强化部门信息共享和协同监管，遏制新增地方政府隐性债务，支持地方有序化解存量隐性债务。

《报告》最后强调，将进一步严肃财经纪律，加大对财务造假等违法违规行为处罚力度；充分运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段，提高监督能力和实效。

中国政府上周加码出台19项稳经济政策，中国总理李克强8月24日主持召开国务院常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续措施，将通过支持基础设施建设、降低企业融资和个人信贷成本、支持民营企业发展和投资等措施，加大力度刺激疲弱的经济。

李克强星期一在全国深化“放管服”改革电视电话会议上说，今年针对新挑战推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度；他强调，要把政策落到位，保持经济运行在合理区间。