美议员批监管机构批准与中企有关联公司收购案

美国参议员卢比奥在星期一（8月29日）抨击美国监管机构批准芯片知识产权公司 Alphawave的收购芯片制造知识产权出租公司OpenFive献议，原因是Alphawave与名为“智路资本”的中国企业有关系，对国家安全构成风险。

据路透社报道，卢比奥（Marco Rubio）等美国国会内共和党籍对华鹰派批评这项收购案。他主张监管机构美国外资投资委员会（CFIUS）审查他认为与中国有关的交易，并认为中国构成国家安全风险。OpenFive是一家总部设在美国的公司。

卢比奥在今年较早前呼吁CFIUS审查这项收购案，原因是中国私募股权公司智路资本持有Alphawave 10%的股份，而且两家公司在2021年达成协议，允许智路资本向中国客户提供Alphawave技术使用许可证。

他在星期一指美国拜登政府再次显示出，他们完全不愿意认真处理中国大肆购买与窃取美国知识产权所构成的威胁，并称美国的竞争力从长期而言将因此受到影响。

总部设在加拿大多伦多和英国伦敦的Alphawave在上星期五（26日）公布，已获得来自CFIUS等单位的监管许可证。

这项收购案预计下个月完成。

CFIUS主管机构美国财政部、OpenFive和智路资本尚未就路透社的置评请求做出回应。Alphawave则拒绝置评。

据报道，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇回应时说，中国反对企图将并购案政治化，或进行政治干预的举措。他也指一些美国政治人物在缺乏确凿证据的情况下，指责中国窃取知识产权。

智路资本早前曾参与美国芯片制造商美格纳半导体（Magnachip）之间的合并案，但在CFIUS认定合并案对国家安全构成风险后，两家公司去年12月宣布终止这项交易。