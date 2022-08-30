不配合流调三代内旁系亲属不得参军考公？河北承德高新区道歉

河北承德高新区就当地疫情防控指挥部发布的有奖征集涉疫信息公告道歉，并撤回公告。

据“承德高新区”微信公号星期二（8月30日）发布消息称，承德高新区党工委及管委会联合发出通告，撤销承德高新区冠病疫情防控指挥部办公室发布的《承德高新区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于有奖向社会征集涉疫信息的公告》。

通告说，承德高新区疫情防控指挥部办公室未经研究审核，擅自发布相关涉疫政策，法律政策依据不足，予以撤销。

高新区党工委及管委会就对此造成的影响向社会公开致歉，并称事件正在调查核实，将依纪依规严肃处理。

此前，据网信承德区官微消息，承德高新区疫情防控指挥部办公室发布通告称，对故意隐瞒行程、拒不配合流调的，一经查实救治费用自理、列入失信人员名单，造成严重后果的追究刑事责任。

其中，涉疫人员若是中共党员、领导干部亲属，将一同追究党员、领导干部管理不好亲属的政治责任；涉疫人员若是企业家，将列入银行黑名单，不得申请各类贷款。

涉疫人员若是个人，将列入高新区个人失信记录黑名单，三代以内旁系亲属不得参军、不得入党、不得报考公务员及事业单位等；三年后如个人无不良记录，方可恢复个人正常信用。

承德高新区疫情防控指挥部办公室的这份公告发布后引起舆论批评，网民纷纷质疑公告“具有株连九族色彩”，严重防疫过当，暴露出“对公民权利赤裸裸的蔑视和权力不受约束的任性”。

河北省星期一（8月29日）新增无症状感染者33例，其中石家庄桥西区21例，承德市12例，其中双桥区八例、高新区四例。