张善政：收集资料与学术论文不同 无抄袭问题

台湾在野国民党桃园市长参选人张善政就疑似报告抄袭事件做出回应时说，这是一份收集资料的报告，与学术论文不同，没有抄袭和退选的问题。

综合台湾苹果新闻网、联合新闻网和《自由时报》报道，张善政星期二（8月30日）上午解释，涉事报告是一份把台湾境外新农业电子化进展介绍给台湾研究单位的报告，不是论文研究，性质和论文报告完全不同，并称自己遭到抹黑，对此感到很遗憾。

张善政也说，当年是受农委会资讯中心的委托，搜集网络相关资讯，分享海内外农业电子化等资料，并将资料提供给台湾政府机关，协助他们进行改良工作。

宏碁回应时则说，相关专案内容除了汇整台湾农业发展状况信息之外，也借镜境外实际执行方式及结果。

台湾《镜周刊》星期二较早前报道，被指抄袭的报告为《农业电子化发展策略分析与规划》，并称当时担任宏碁副总的张善政，以计划主持人身份向农委会申请三年研究计划，总研究经费达5700万元（新台币，下同，261万新元）。

报道称，抄袭手法包括英翻中、简转繁、抄杂志、抄论文，以及在未标注的情况下抄用农委会资料。

这起事件让外界联想到早前因论文抄袭风波而退出桃园市长竞选的民进党籍前参选人林智坚，绿营人士也乘势呼吁张善政及国民党标准一致，比照林智坚退选。