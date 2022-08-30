云南省政协原副主席黄毅被开除党籍：严重背离统战工作方针

今年3月落马的云南省政协原党组成员、副主席黄毅被开除党籍，中纪委在通报中指他“严重污染当地政治生态”“严重背离中共统一战线工作方针”。

据中共中央纪委国家监委网站微信公号消息，中央纪委国家监委日前对黄毅严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

调查发现，黄毅理想信念丧失，严重背离中共统一战线工作方针、政策和原则，严重污染当地政治生态，在政治上造成不良影响，对抗组织审查。

通报还称，黄毅长期收受礼金，组织原则丧失，在组织谈话、函询时不如实说明问题；通过民间借贷获取大额回报，违规从事营利活动；利用职务便利为他人谋利，并非法收受巨额财物等。

通报说，黄毅严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，影响恶劣，应予严肃处理。

经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予黄毅开除党籍处分；按规定取消他享受的待遇；终止他云南省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

今年64岁的黄毅是云南瑞丽人，仕途一直在云南，曾任瑞丽副市长，德宏州副州长，云南省对外贸易经济合作厅副厅长，保山市委书记及云南省政府秘书长等职。

2006年11月，黄毅升任云南省委常委、统战部部长，2017年1月转岗省政协，今年1月不再担任云南省政协副主席职务。

卸任两个月后，黄毅在今年3月被官宣落马。