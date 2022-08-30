北京房山区卫健委原副主任杨大庆等被双开

因涉核酸检测机构造假被查的北京房山区卫健委原副主任杨大庆等三名官员，被开除中共党籍和公职。

北京市纪律检查委员会官方微信公众号“清风北京”星期二（8月30日）发布通报称，经房山区委批准，房山区纪委监委日前对区卫健委原副主任杨大庆、医政科原科长晋长皓、医政科原三级主任科员邢曼严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报指，杨大庆、晋长皓、邢曼违反廉洁纪律，长期违规收受可能影响公正执行公务的礼品礼金；工作中不负责任、疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成重大损失。

通报称，杨大庆、晋长皓、邢曼严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌职务犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

经房山区纪委常委会会议研究并报区委批准，决定给予三人开除党籍处分，由区监委给予开除公职处分；收缴违纪违法所得；将三人涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

今年5月，监督员发现位于北京市房山区的北京朴石医学检验实验室有限公司原始检测数据明显少于样本检测数量。

北京市警方随后发布通告称，北京卫健部门已吊销该实验室《医疗机构执业许可证》，市场监管部门已立案查处。警方以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查，对实验室实际控制人、法定代表人等六人采取刑事强制措施。

北京市纪委监委网站5月27日发布消息，杨大庆等三人因在对北京朴石医学检验实验室监督管理过程中，涉嫌严重违纪违法，接受房山区纪委监委纪律审查和监察调查。