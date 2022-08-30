辽宁和厦门人大常委会两前官员被双开

中国辽宁和福建厦门地方人大常委会两名前官员，因严重违纪违法被双开（开除中共党籍和公职）。

中央纪委国家监委网站星期二（8月30日）通报，中央纪委国家监委对福建省厦门市人大常委会原主任陈家东严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

陈家东被指为谋求个人职务升迁，用公权力为利益集团服务，不认真履行一把手管党治党职责，严重污染政治生态，对抗组织审查，搞迷信活动。

陈家东也被指进行劳民伤财的形象工程、政绩工程，接受可能影响公正执行公务的宴请，违规收受礼品礼金；在干部选拔任用中唯亲唯私，在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项；利用职权为亲属经营活动谋取利益，进行权色交易；干预和插手建设工程项目。

通报也指他利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物，侵吞国有资产，徇私舞弊、滥用职权，致使国家利益遭受重大损失。

中央纪委国家监委也对辽宁省人大常委会原党组副书记、副主任孙国相严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

孙国相被指为谋求个人职务晋升，授意私营企业主出钱跑官买官；违规收受礼金、购物卡，接受可能影响公正执行公务的宴请；在组织函询时不如实说明问题；利用职务影响为亲属经营活动谋取利益。

通报也指他将公权力当作攫取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在获得银行贷款、专项资金等方面提供帮助，并非法收受巨额财物。